Les défenses aériennes des Émirats arabes unis interceptent 17 missiles balistiques et 35 drones

ABOU DHABI, 8 avril 2026 (WAM) -- Le ministère de la Défense a annoncé que le mercredi 8 avril 2026, les défenses aériennes des Émirats arabes unis ont intercepté 17 missiles balistiques et 35 drones lancés depuis l’Iran.

Depuis le début des attaques flagrantes iraniennes, les défenses aériennes des Émirats arabes unis ont intercepté au total 537 missiles balistiques, 26 missiles de croisière et 2 256 drones.

Ces attaques ont entraîné des blessures pour 3 personnes, toutes ayant subi des blessures mineures, portant le nombre total de blessés à 224, impliquant des personnes de diverses nationalités, notamment émiratie, égyptienne, soudanaise, éthiopienne, philippine, pakistanaise, iranienne, indienne, bangladaise, sri-lankaise, azerbaïdjanaise, yéménite, ougandaise, érythréenne, libanaise, afghane, bahreïnienne, comorienne, turque, irakienne, népalaise, nigériane, omanaise, jordanienne, palestinienne, ghanéenne, indonésienne, suédoise, tunisienne, marocaine et russe.

Aucun martyr ni décès n’a été signalé au cours des dernières heures.

Depuis le début des attaques flagrantes iraniennes, le nombre total de martyrs s’élève à 2, en plus du martyre d’un civil marocain contracté avec les Forces armées.

Le nombre total de décès civils s’élève à 10, issus des nationalités pakistanaise, népalaise, bangladaise, palestinienne, indienne et égyptienne.

Le ministère de la Défense a affirmé qu’il reste pleinement préparé et prêt à faire face à toute menace et qu’il fera face avec fermeté à toute tentative de porter atteinte à la sécurité du pays, de manière à garantir la protection de sa souveraineté, de sa sécurité et de sa stabilité, ainsi que la sauvegarde de ses intérêts et de ses capacités nationales.