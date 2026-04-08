Les Médecins des Émirats et le Centre européen de médecine des catastrophes lancent le programme « Jaheziya International »

ABOU DHABI, 8 avril 2026 (WAM) -- L’Initiative des Médecins des Émirats, en collaboration avec le Centre Européen de Médecine des Catastrophes, a lancé le programme « Jaheziya International » en tant que programme de formation international unifié et intégré pour la préparation et la réponse aux situations d’urgence.

Ce programme vise à développer les compétences, renforcer les capacités, élever les niveaux de préparation et consolider les capacités de réponse médicale humanitaire parmi les intervenants de première ligne grâce à une méthodologie de formation unifiée et accréditée à l’échelle internationale, permettant ainsi au personnel de servir les communautés lors d’urgences, de catastrophes et de crises.

Le programme s’inscrit dans la vision de la sage direction d’adopter des initiatives innovantes qui investissent dans le capital humain, font progresser le secteur de la santé et renforcent les partenariats avec des centres d’éducation et de formation américains, européens et britanniques de premier plan, contribuant ainsi à l’établissement d’une plateforme mondiale soutenant la science et les scientifiques et mettant le savoir au service de l’humanité.

L’initiative s’aligne également sur les efforts mondiaux menés par l’Organisation mondiale de la santé pour renforcer le rôle de la science dans la protection de la santé humaine et dans la construction de systèmes de santé résilients et prêts pour l’avenir, capables de répondre efficacement aux urgences, crises et catastrophes.

Le programme vise à développer un cadre mondial complet pour la préparation et la réponse aux situations d’urgence en renforçant les capacités, en améliorant les compétences, en développant les aptitudes, en consolidant la préparation et en améliorant la rapidité et l’efficacité de la réponse grâce à une méthodologie de formation unifiée, intégrée et accréditée à l’échelle internationale, garantissant des pratiques standardisées et renforçant la coordination entre les secteurs de la santé, de l’urgence et de la sécurité.

L’initiative « Jaheziya International » met un accent particulier sur l’investissement dans le capital humain, considéré comme la pierre angulaire des systèmes de préparation. Elle cible les intervenants de première ligne dans de multiples secteurs, notamment les professionnels de la santé, le personnel des services médicaux d’urgence, les équipes de défense civile, la police et les forces de sécurité, conformément aux normes internationales les plus élevées.

Le programme intègre des technologies de formation avancées, telles que la simulation médicale haute fidélité, l’intelligence artificielle et des outils d’aide à la décision basés sur les données, améliorant ainsi la performance opérationnelle et permettant aux équipes d’intervention de gérer les urgences rapidement et avec précision.

Le programme bénéficie de partenariats académiques avec plus de dix centres de formation mondiaux aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe, dans le but de transférer les connaissances, d’adopter les meilleures pratiques et de proposer des programmes de formation de haute qualité, accrédités à l’échelle internationale.

Lors de sa première phase opérationnelle aux Émirats arabes unis, le programme a connu un succès national en formant plus de 20 000 intervenants de première ligne issus de plus de 200 nationalités dans les secteurs de la santé, de l’urgence et de la sécurité, selon un modèle mondial complet considéré comme le premier du genre.

Le Professeur Roberto Mugavero, Président du Centre Européen de Médecine des Catastrophes, a affirmé que le programme représente une étape importante vers l’unification des cadres de formation et le renforcement de la coopération internationale en médecine d’urgence et de catastrophe.

Il a souligné que l’initiative offre un modèle mondial pour traduire la science en applications pratiques, développer les capacités humaines et renforcer la préparation grâce à une formation avancée et à des partenariats internationaux.

Il a ajouté que la coopération entre l’Initiative des Médecins des Émirats et le Centre Européen de Médecine des Catastrophes met en lumière l’importance de l’intégration mondiale dans le développement des systèmes de préparation, le transfert des connaissances et la construction de cadres de réponse plus efficaces et durables.

Pour sa part, le Dr Adel Al Shamry Al Ajami, Directeur Général de l’Initiative Zayed Giving et Président de l’Initiative des Médecins des Émirats ainsi que du Programme Jaheziya des Émirats arabes unis, a déclaré que le lancement du programme « Jaheziya International » représente une application concrète du thème de la Journée mondiale de la santé et reflète l’engagement des Émirats arabes unis à transformer la science en impact, renforçant la sécurité sanitaire mondiale, développant les capacités des défenseurs de première ligne, améliorant la préparation des secteurs de la santé et optimisant la réponse des équipes d’ambulance, de défense civile, de police, d’urgence et de catastrophe grâce à une méthodologie unifiée et accréditée à l’échelle internationale.

Il a ajouté que le programme constitue un modèle mondial intégrant la science, la formation et la technologie pour bâtir des systèmes de santé résilients, renforcer la préparation, améliorer la réponse et contribuer à sauver des vies.