Le Parlement arabe condamne la poursuite des attaques iraniennes flagrantes contre les États du Golfe arabe malgré le cessez-le-feu

LE CAIRE, 8 avril 2026 (WAM) -- Mohammed bin Ahmed Al Yamahi, Président du Parlement arabe, a condamné la poursuite des attaques flagrantes de l’Iran contre les États du Golfe arabe à l’aide de missiles balistiques et de drones, et ce malgré l’accord conclu sur un cessez-le-feu entre les États-Unis d’Amérique et la République islamique d’Iran.

Il a ajouté que la poursuite par l’Iran de ces attaques après l’accord reflète une approche hostile inacceptable envers les États du Golfe arabe, appelant l’Iran à respecter pleinement les termes de l’accord de cessez-le-feu et à se conformer aux règles et principes de bon voisinage.

Al Yamahi a également affirmé, dans le même temps, que le Parlement arabe accueille favorablement cet accord, exprimant son espoir qu’il contribuera à progresser vers un accord final et durable garantissant la cessation de toutes les formes d’escalade et le rétablissement de la sécurité et de la stabilité dans la région, de manière à préserver les intérêts de ses peuples et à protéger ses ressources.

Le Président du Parlement arabe a souligné que les États arabes, en particulier les États du Golfe, doivent être une partie fondamentale et participante à tout arrangement ou entente conclu, car ils sont les plus touchés par la situation sécuritaire dans la région, et afin de garantir la réalisation d’un système de sécurité régionale intégré fondé sur le respect de la souveraineté des États et la non-ingérence dans leurs affaires intérieures.

Il a également insisté sur la nécessité de garantir la liberté permanente et sûre de la navigation internationale dans le détroit d’Hormuz, compte tenu de son rôle en tant qu’artère vitale pour l’économie mondiale, soulignant que toute menace à la sécurité de ce passage stratégique constitue une menace directe pour la stabilité internationale et la sécurité énergétique mondiale, et pas seulement pour la région.