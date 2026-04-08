L’Université d’Abou Dhabi obtient un brevet pour une application de traduction multilingue en langue des signes basée sur l’intelligence artificielle

ABOU DHABI, 8 avril 2026 (WAM) -- Dans une avancée significative vers l’inclusion et l’innovation accessible, l’Université d’Abou Dhabi (ADU) a obtenu un brevet pour « HearMe », une application de traduction multilingue en langue des signes alimentée par l’intelligence artificielle, conçue pour faciliter la communication fluide des personnes malentendantes à travers différents pays.

La plateforme a été développée par le Dr Modafar Ati, Professeur associé en informatique et technologies de l’information à l’ADU, en collaboration avec l’ancienne étudiante Reem Al Bostami, diplômée du programme de licence en technologies de l’information.

L’application HearMe s’aligne sur les objectifs fixés par la Politique nationale des Émirats arabes unis pour l’autonomisation des personnes handicapées, qui vise à réduire les inégalités, promouvoir l’équité et renforcer la littératie numérique pour les personnes handicapées.

Créée pour permettre aux personnes malentendantes de participer pleinement à l’enseignement supérieur et aux programmes de formation professionnelle, HearMe favorise des environnements d’apprentissage plus inclusifs et élargit l’accès à de nouvelles voies académiques et professionnelles. Cette application permet une traduction en temps réel entre la langue des signes et le texte en convertissant les gestes signés en mots écrits et en transformant le texte saisi en langue des signes animée.

La plateforme prend également en charge la traduction multilingue de la langue des signes à travers différents systèmes, y compris les langues des signes américaine et française, permettant ainsi aux utilisateurs de divers horizons linguistiques de communiquer efficacement, réduisant à la fois les obstacles d’accessibilité et linguistiques.

Le Dr Modafar Ati a déclaré : « À mesure que la technologie et l’intelligence artificielle progressent, il est essentiel de veiller à ce que ces avancées se traduisent par des solutions pratiques ayant un impact social mesurable et évolutif. HearMe a été développé avec un objectif clair : faciliter la communication accessible et répondre à des défis concrets, renforçant la participation des personnes malentendantes dans les environnements académiques et professionnels. Nous sommes fiers de ce brevet, non seulement comme reconnaissance de notre réussite technique, mais aussi comme témoignage de l’engagement de l’ADU envers la recherche appliquée tout en faisant progresser les priorités nationales des Émirats arabes unis en matière d’inclusion, d’accessibilité et de développement durable. »

L’application brevetée offre une traduction bidirectionnelle et en temps réel entre la langue des signes et les mots parlés, permettant une interaction efficace dans les salles de classe, les programmes de formation et les lieux de travail. Ce faisant, elle répond à des barrières de communication de longue date qui ont limité la participation et l’égalité des chances pour les personnes malentendantes.

L’ADU continuera de promouvoir l’accessibilité et d’autonomiser les personnes handicapées à travers les Émirats arabes unis, grâce au déploiement d’initiatives durables telles que le développement de l’application HearMe et le programme Inclusion Advocates of Tomorrow lancé précédemment en collaboration avec Ma’an, l’Autorité Zayed pour les personnes handicapées, et Key2enable.

À travers ces efforts, l’ADU continue de traduire sa Vision 2027 en actions en intégrant l’inclusion, l’innovation et l’impact communautaire dans l’ensemble de son écosystème académique et de recherche.