La Banque centrale des Émirats arabes unis et la Banque centrale de Bahreïn signent un accord d’échange de devises AED/BHD d’une valeur de 20 milliards d’AED

ABOU DHABI, 8 avril 2026 (WAM) -- La Banque centrale des Émirats arabes unis (CBUAE) et la Banque centrale de Bahreïn (CBB) ont annoncé la conclusion d’un accord de swap de devises entre le dirham des Émirats arabes unis (AED) et le dinar bahreïni (BHD) lors d’une cérémonie de signature virtuelle.

Cet accord, d’une valeur nominale de 20 milliards d’AED (2 milliards de BHD) pour une période de cinq ans, a été signé par Khaled Mohamed Balama, Gouverneur de la Banque centrale des Émirats arabes unis, et Khalid Humaidan, Gouverneur de la Banque centrale de Bahreïn. L’objectif de cet accord est de consolider la coopération financière existante entre les deux pays.

Khaled Mohamed Balama a affirmé que la signature de cet accord de swap de devises confirme l’engagement commun des Émirats arabes unis et du Royaume de Bahreïn à développer la coopération financière et monétaire, tout en renforçant les relations commerciales et d’investissement. Il a précisé que l’accord illustre la volonté des deux parties de promouvoir l’utilisation des monnaies locales et d’approfondir les cadres de coopération entre les banques centrales, contribuant ainsi à une stabilité financière renforcée et au développement des partenariats régionaux et internationaux.

De son côté, Khalid Humaidan a souligné que cet accord témoigne de la solidité et de la profondeur des liens historiques entre les dirigeants du Royaume de Bahreïn et des Émirats arabes unis, constituant une avancée majeure dans les relations bilatérales. Il a ajouté que cela permettra de renforcer la collaboration entre les deux banques centrales et de favoriser l’intégration financière régionale, tout en indiquant que l’accord devrait soutenir la croissance économique et renforcer la stabilité financière dans les deux pays.