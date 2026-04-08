Etihad Airways lancera un service saisonnier entre Abou Dhabi et Dacca dès juin 2026

ABOU DHABI, 8 avril 2026 (WAM) -- Etihad Airways, la compagnie aérienne nationale des Émirats arabes unis, lancera un service saisonnier à destination de Dacca, Bangladesh, à partir du 26 juin 2026, renforçant ainsi les liens commerciaux et de fret à travers le corridor de l’Asie du Sud, tout en répondant à une demande forte et soutenue pour les voyages et la logistique entre les Émirats arabes unis et le Bangladesh.

Ce service, opéré quatre fois par semaine à l’aéroport international Hazrat Shahjalal (DAC), renforcera la connectivité entre Abou Dhabi et le Bangladesh, tout en soutenant l’expansion continue des flux de fret parallèlement à la demande passagers sur le réseau mondial de la compagnie, Abou Dhabi servant de passerelle clé pour le commerce entre l’Asie du Sud et les marchés internationaux.

Opéré par un Boeing 777 d’Etihad, le service proposera 28 sièges en classe Affaires et 374 en classe Économique, offrant une capacité significative en soute pour soutenir la croissance des flux de fret, en plus de la demande passagers, sur une route essentielle pour le commerce, la connectivité des entreprises et les voyages familiaux.

Ce service s’inscrit dans l’approche progressive d’Etihad visant à reconstruire et à étendre son réseau, avec une capacité déployée en fonction de la demande sur les marchés clés.

Antonoaldo Neves, Directeur Général d’Etihad, a déclaré : « Dacca est un marché stratégiquement important, avec une demande forte et soutenue tant sur le segment passagers que sur le segment fret. Ce service nous permet de déployer la capacité là où elle est le plus nécessaire, en renforçant les liens entre le Bangladesh, les Émirats arabes unis et les principaux marchés mondiaux. »

« Ce service nous permet de déployer la capacité là où elle est le plus nécessaire, en renforçant les flux commerciaux entre le Bangladesh, les Émirats arabes unis et les principaux marchés mondiaux. »

« Cette route joue un rôle important dans le soutien aux industries axées sur l’exportation, en particulier dans des secteurs tels que le textile, tout en améliorant la connectivité d’Abou Dhabi à travers l’Asie du Sud. »

Les Émirats arabes unis abritent l’une des plus grandes communautés bangladaises au monde, et ce nouveau service offrira un lien direct et efficace pour les familles, ainsi que des correspondances fluides via Abou Dhabi.

Le Bangladesh continue d’enregistrer une forte croissance économique, soutenue par son secteur du vêtement et du textile, d’importance mondiale. L’introduction d’une capacité gros-porteur sur cette route permettra un transport de fret fiable et efficace, notamment pour le secteur du vêtement et du textile du Bangladesh, offrant aux exportateurs un meilleur accès aux marchés du Moyen-Orient, d’Europe et d’Amérique du Nord.

Le service saisonnier ouvrira également des connexions précieuses pour les importantes communautés de la diaspora bangladaise au Royaume-Uni, en Italie et en Amérique du Nord, qui pourront voyager facilement via Abou Dhabi vers Dacca. La route desservira à la fois les voyageurs directs entre Abou Dhabi et Dacca, ainsi que ceux en correspondance au-delà.