Les Émirats arabes unis mènent la transformation du secteur logistique régional pour renforcer la résilience des chaînes d’approvisionnement

DUBAÏ, 8 avril 2026 (WAM) – Dr Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, Ministre du Commerce extérieur, a présidé une réunion de coordination de haut niveau organisée par la Ports, Customs and Free Zone Corporation (PCFC) au siège de l’institution à Dubaï.

La réunion a rassemblé des cadres supérieurs de compagnies maritimes mondiales et des représentants d’associations maritimes, dans le cadre des efforts continus visant à relever les défis actuels affectant les chaînes d’approvisionnement régionales.

La réunion s’est tenue en présence de Abdulla bin Damithan, Président de la PCFC, et du Dr Abdulla Busenad, Directeur général de Dubai Customs, ainsi que de hauts responsables des secteurs logistique et maritime.

Au cours de la réunion, le Dr Thani Al Zeyoudi a réaffirmé l’engagement indéfectible des Émirats arabes unis à garantir la continuité des flux commerciaux et à renforcer la résilience des chaînes d’approvisionnement régionales grâce à une collaboration étroite avec les partenaires et à des solutions prospectives répondant aux défis régionaux actuels. Il a souligné que la coordination de haut niveau en cours entre les parties prenantes clés reflète l’approche constante des Émirats arabes unis pour faire progresser les partenariats et approfondir la coopération régionale et internationale.

Cet effort vise à améliorer l’efficacité, l’agilité et la réactivité des chaînes d’approvisionnement régionales afin d’assurer la circulation ininterrompue des marchandises, en particulier des produits essentiels et stratégiques.

Des efforts sont également en cours pour renforcer les corridors commerciaux alternatifs et mettre en œuvre des cadres douaniers et opérationnels avancés qui consolident la compétitivité du pays et sa position de centre mondial fiable du commerce et de la logistique.

Il a ajouté : « Les Émirats arabes unis continueront de jouer un rôle central dans le soutien à la stabilité du commerce régional et international grâce à des initiatives ciblées et des politiques adaptatives qui améliorent la performance et la durabilité des chaînes d’approvisionnement. Les Émirats arabes unis sont prêts à approfondir leur engagement avec les partenaires régionaux et internationaux pour bâtir un écosystème commercial plus connecté, résilient et prêt pour l’avenir. »

Pour sa part, Abdulla bin Damithan a souligné l’importance d’une coordination et d’une collaboration continues entre toutes les parties prenantes, notant les progrès réalisés depuis la précédente réunion pour relever les défis régionaux et garantir la poursuite des flux commerciaux vers les Émirats arabes unis.

Il a indiqué que les entités concernées ont travaillé en étroite collaboration pour mettre en œuvre une série d’initiatives stratégiques visant à renforcer la résilience des chaînes d’approvisionnement, notamment en améliorant l’efficacité des corridors alternatifs tels que les ports de Fujairah et de Khorfakkan, et en renforçant la connectivité maritime régionale afin d’assurer un mouvement fluide et efficace des cargaisons.

Il a ajouté que ces réalisations reflètent une forte collaboration et un engagement des partenaires des secteurs public et privé, tout en soulignant la nécessité de poursuivre les efforts conjoints face aux défis persistants liés à la hausse des coûts et à la complexité opérationnelle.

Il a également noté que la réunion constitue une plateforme importante pour examiner les initiatives récemment mises en œuvre et explorer les opportunités de collaboration future, soutenant ainsi le développement de solutions pratiques et durables qui améliorent l’efficacité et la continuité des chaînes d’approvisionnement. Il a réitéré que garantir la circulation ininterrompue des biens essentiels demeure une priorité absolue, tout en consolidant la position des Émirats arabes unis en tant que centre logistique régional et mondial fiable.

Par ailleurs, le Dr Abdulla Busenad a présenté les principales initiatives douanières mises en œuvre pour soutenir les flux commerciaux et améliorer l’efficacité opérationnelle, réaffirmant l’engagement de Dubai Customs à développer des solutions proactives et innovantes en collaboration avec les partenaires.

Il a déclaré : « Au cours de la période écoulée, nous avons mis en œuvre avec succès un certain nombre d’initiatives à fort impact qui ont facilité le mouvement des cargaisons et renforcé l’efficacité des chaînes d’approvisionnement. Celles-ci incluent la publication de l’Avis Douanier n° (6), permettant le transit des cargaisons via le corridor vert avec le Sultanat d’Oman, l’acceptation de lettres d’engagement comme garanties valides, et l’organisation d’ateliers avec les commerçants pour expliquer les mécanismes du corridor vert et répondre à leurs questions. »

Il a ajouté : « Nous déployons actuellement plusieurs projets pilotes, notamment l’activation du système Advance Cargo Information (ACI) via les compagnies maritimes pour toutes les cargaisons du corridor vert, ainsi que le lancement d’un nouveau service maritime de navettes reliant la région à l’Inde, renforçant davantage la connectivité commerciale. »

Il a également mis en avant plusieurs initiatives en cours, telles que l’extension du délai de grâce pour les cargaisons en réexportation, le développement d’un cadre permettant à davantage d’entreprises de transport terrestre de rejoindre les corridors sécurisés, l’élargissement du corridor vert pour inclure l’Arabie saoudite, et l’offre de multiples options de dédouanement au sein du corridor.

Il a souligné que ces efforts s’inscrivent dans une vision intégrée visant à renforcer la résilience et la durabilité des chaînes d’approvisionnement et à consolider la position des Émirats arabes unis en tant que centre logistique hautement efficace et compétitif à l’échelle mondiale.

La réunion a également passé en revue les principaux développements depuis la session précédente, notamment les améliorations dans la gestion des expéditions critiques, l’activation de corridors de transport alternatifs, et l’utilisation accrue de solutions de transport multimodal, telles que le transport terrestre et ferroviaire, ainsi que l’amélioration des solutions opérationnelles pour relever les défis liés à la capacité et aux coûts.