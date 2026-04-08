Les Émirats arabes unis suivent de près l’annonce du cessez-le-feu et réaffirment l’importance du respect par l’Iran de la cessation des attaques terroristes, ainsi que de la garantie de la liberté de navigation

ABOU DHABI, 8 avril 2026 (WAM) -- Les Émirats arabes unis suivent de près l’annonce faite par le Président des États-Unis, Donald Trump, concernant le cessez-le-feu de deux semaines entre les États-Unis et l’Iran, et cherchent à obtenir des éclaircissements supplémentaires sur les dispositions de l’accord afin de garantir l’engagement total de l’Iran à une cessation immédiate de toutes les hostilités dans la région ainsi qu’à la réouverture complète et inconditionnelle du détroit d’Hormuz.

Dans une déclaration, le Ministère des Affaires étrangères (MoFA) a souligné que les attaques iraniennes non provoquées visant des infrastructures, des installations énergétiques et des sites civils au cours des 40 derniers jours – comprenant 2 819 missiles balistiques et de croisière, ainsi que des drones – et les pertes humaines et dommages matériels qui en ont résulté, nécessitent une position ferme, notamment en veillant à ce que l’Iran soit tenu responsable et pleinement redevable des dommages et réparations.

Le Ministère a insisté sur la nécessité d’une approche globale et durable qui traite l’ensemble des menaces posées par l’Iran, y compris ses capacités nucléaires, ses missiles balistiques, ses drones, ses capacités militaires, ainsi que ses groupes affiliés et groupes terroristes, tout en mettant fin aux menaces contre la liberté de navigation, ainsi qu’à la guerre économique et à la piraterie dans le détroit d’Hormuz. Le Ministère a exprimé l’espoir de parvenir à une paix durable pour tous les pays de la région.

Les Émirats arabes unis ont réaffirmé qu’ils ne sont pas partie à ce conflit et qu’ils ont mené d’intenses efforts diplomatiques pour empêcher son déclenchement, notamment par le biais de canaux bilatéraux et d’initiatives au sein du Conseil de coopération du Golfe (CCG). En outre, les Émirats arabes unis ont souligné qu’ils ont fermement préservé leur souveraineté, leur sécurité et leurs acquis nationaux, et ont insisté sur la nécessité du respect total par l’Iran de la Résolution 2817 (2026) du Conseil de sécurité des Nations Unies, adoptée le 11 mars 2026, qui a condamné les attaques iraniennes et exigé leur cessation immédiate.