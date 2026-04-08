Les Émirats arabes unis condamnent fermement l’attentat contre le consulat israélien à Istanbul

ABOU DHABI, 8 avril 2026 (WAM) -- Les Émirats arabes unis ont condamné et dénoncé avec la plus grande fermeté l’attaque terroriste visant les locaux du consulat de l’État d’Israël à Istanbul.

Dans un communiqué, le Ministère des Affaires étrangères (MoFA) a souligné le rejet catégorique par les Émirats arabes unis de telles attaques, insistant sur la nécessité de protéger les locaux diplomatiques, les missions et leur personnel conformément au droit et aux normes internationaux, en particulier la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, qui garantit l’inviolabilité des locaux diplomatiques et la protection du personnel diplomatique.

Le Ministère a également exprimé sa vive condamnation de ces actes criminels et son rejet permanent de toutes les formes de violence, d’extrémisme et de terrorisme visant à porter atteinte à la sécurité et à la stabilité, en violation du droit international.