La Chine lance avec succès le 21e groupe de satellites Internet en orbite basse

TAIYUAN, 9 avril 2026 (WAM) -- La Chine a envoyé un nouveau groupe de satellites dans l’espace depuis le Centre de lancement de satellites de Taiyuan, dans la province du Shanxi, au nord de la Chine, jeudi.

Le groupe de satellites, le 21e groupe de satellites Internet en orbite basse, a été lancé à 3h38 (heure de Pékin) à bord d’une fusée porteuse Longue Marche-6 modifiée et a atteint son orbite prédéfinie.

Ce lancement marque la 637e mission de vol de la série des fusées porteuses Longue Marche.