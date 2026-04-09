Abdullah bin Zayed reçoit Kaja Kallas et examine les relations stratégiques entre les Émirats arabes unis et l’Union européenne ainsi que les développements régionaux

ABOU DHABI, 9 avril 2026 (WAM) -- Son Altesse Cheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Vice-Premier ministre et Ministre des Affaires étrangères, a reçu Kaja Kallas, Haute Représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et Vice-Présidente de la Commission européenne.

Au cours de la rencontre, les deux parties ont discuté des moyens de renforcer la coopération entre les Émirats arabes unis et l'Union européenne ainsi que ses États membres, et de consolider l'action commune de manière à soutenir le développement d'un partenariat stratégique constructif et positif entre les Émirats arabes unis et l'UE, au service des priorités stratégiques des deux parties.

Son Altesse Cheikh Abdullah bin Zayed a salué la visite de Kallas, affirmant la croissance et l'évolution des relations entre les Émirats arabes unis et l'Union européenne ainsi que ses États membres.

Les deux parties ont également examiné les développements régionaux, y compris les répercussions des attaques de missiles iraniennes non provoquées et terroristes visant les Émirats arabes unis et un certain nombre de pays frères et amis.

Son Altesse Cheikh Abdullah bin Zayed a exprimé sa gratitude à Kallas pour sa pleine solidarité avec les Émirats arabes unis, affirmant la sécurité de tous les résidents et visiteurs dans le pays.

Son Altesse Cheikh Abdullah bin Zayed et Kallas ont en outre examiné les développements régionaux à la suite de l'annonce par le Président des États-Unis Donald Trump d'un cessez-le-feu de deux semaines entre les États-Unis et l'Iran.

La réunion a également abordé l'importance de renforcer la coopération internationale et d'intensifier les efforts régionaux et mondiaux pour parvenir à une paix durable dans la région.

La réunion s'est déroulée en présence de Saeed Mubarak Al Hajeri, Ministre d'État, et de Mohamed Al Sahlawi, Ambassadeur des Émirats arabes unis auprès du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg et de l'Union européenne.