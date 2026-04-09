Le MoIAT organise le « Forum sur la résilience industrielle et la continuité des chaînes d’approvisionnement »

ABOU DHABI, 9 avril 2026 (WAM) – Le Ministère de l’Industrie et des Technologies Avancées (MoIAT) a organisé aujourd’hui à Abou Dhabi le « Forum sur la Résilience Industrielle et la Continuité des Chaînes d’Approvisionnement », avec la participation de haut niveau de ministères, d’autorités compétentes, de dirigeants, d’experts et de PDG du secteur industriel, en prélude à la cinquième édition de Make it in the Emirates (MIITE).

MIITE est la plateforme industrielle phare des Émirats arabes unis, qui se tiendra du 4 au 7 mai 2026 au Centre ADNEC d’Abou Dhabi. L’événement est accueilli par le MoIAT et organisé par le groupe ADNEC en collaboration avec le Ministère de la Culture, l’Abu Dhabi Investment Office et le groupe ADNOC.

Le Forum et la plateforme MIITE incarnent cinq années d’efforts significatifs pour développer et moderniser le secteur, conformément à une stratégie industrielle nationale réfléchie qui a jeté des bases solides pour les Émirats arabes unis, leur permettant de naviguer à travers les évolutions actuelles du commerce mondial et de transformer les défis en opportunités renforçant leur compétitivité.

Le forum était présidé par le Dr Sultan bin Ahmed Al Jaber, Ministre de l’Industrie et des Technologies Avancées, Directeur Général et PDG du groupe Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), avec la participation de plusieurs ministres du gouvernement des Émirats arabes unis, ainsi que de représentants d’entreprises industrielles, d’institutions financières et de sociétés commerciales du pays, dans le cadre d’une session axée sur la traduction de la coordination nationale en résultats tangibles, immédiats et mesurables.

Le Dr Sultan Ahmed Al Jaber a déclaré : « Le secteur industriel joue un rôle fondamental et vital dans ces efforts, car l’industrie est la pierre angulaire de la souveraineté nationale ; les pays qui ne fabriquent pas leurs propres besoins restent otages des circonstances et des fluctuations des marchés mondiaux. »

Le Dr Sultan Al Jaber a souligné : « Les changements et circonstances actuels ont engendré des défis nécessitant une réponse coordonnée et décisive. Les voies maritimes ont été perturbées, les marchés de l’énergie ont subi des pressions croissantes, les chaînes d’approvisionnement ont été affectées, et les politiques protectionnistes redéfinissent le paysage du commerce mondial. L’industrie demeure l’épine dorsale de la reprise ; c’est elle qui reconstruit et transforme les moments difficiles en une force solide et durable. »

Il a expliqué que l’autosuffisance ne se construit pas sur des slogans, mais sur des usines, des produits et un personnel national qualifié.

Il a souligné l’importance de soutenir les produits locaux en renforçant les normes de qualité afin d’améliorer leur compétitivité. Il a précisé que l’autosuffisance industrielle ne signifie pas un repli, mais la capacité à faire face aux fluctuations des marchés et aux perturbations des chaînes d’approvisionnement. Il a également insisté sur la nécessité d’aligner la production nationale sur les besoins stratégiques, notamment en matière de sécurité alimentaire, industrielle et pharmaceutique, tout en maintenant une ouverture à la coopération régionale et internationale.

Il a invité les participants à prendre part à la prochaine édition de « Make it in the Emirates », qui offrira de nouvelles opportunités d’achat et permettra d’identifier les produits prioritaires. Plus de 4 800 produits seront ciblés en vue de leur localisation et de la réduction de la dépendance aux importations, facilitant ainsi l’accès à des opportunités concrètes. Des mécanismes de financement et des incitations orientées vers les secteurs stratégiques seront également mis en avant.





Le Dr Sultan Al Jaber a conclu son intervention au forum en déclarant : « Une nation qui fabrique sa propre nourriture, ses médicaments et ses machines est capable de résilience. L’histoire a prouvé que les pays ayant surmonté avec succès les défis se sont appuyés sur la force de leur secteur industriel, car l’industrie est ce qui transforme les défis en opportunités, avantages et forces. J’appelle le secteur industriel à considérer la phase actuelle comme une opportunité nationale, et j’ai pleinement confiance que tous les présents et participants possèdent les capacités et compétences pour atteindre et dépasser nos aspirations. Si Dieu le veut, nous continuerons d’avancer ; notre détermination est solide et nous en sortirons plus forts. »

Le forum s’est appuyé sur les résultats du « Conseil Industriel Virtuel » tenu fin mars dernier, qui a identifié les principaux points sensibles du secteur industriel, passant de la phase de planification à la phase de mise en œuvre pour établir des solutions pratiques et concrètes. Les discussions se sont concentrées sur quatre thèmes interconnectés : la continuité des activités et la logistique, l’approvisionnement en matières premières, la trésorerie et le financement – avec un accent particulier sur la liquidité des petites et moyennes entreprises – et le renforcement de la compétitivité à l’export.

À travers ces thèmes, le forum a abordé divers sujets, notamment les réformes structurelles et les évolutions politiques à long terme visant à réduire l’exposition des Émirats arabes unis aux perturbations susceptibles d’affecter le secteur industriel et les chaînes d’approvisionnement.

Lors d’une conférence de presse à l’issue du forum, Hasan Jasem Al Nowais, Secrétaire général adjoint du MoIAT, a présenté le programme de MIITE 2026.

L’édition de cette année est la plus grande à ce jour, avec 1 022 entreprises exposantes – soit une augmentation de 42 % par rapport à l’édition précédente – sur 88 000 mètres carrés d’espace d’exposition, représentant une croissance annuelle de 30 %. Les petites et moyennes entreprises représentent 60 % des exposants, soulignant le rôle de la plateforme dans l’autonomisation de ce secteur essentiel à la résilience industrielle.

La conférence de presse s’est tenue en présence de Mubarak Al Nakhi, Secrétaire général adjoint du Ministère de la Culture et de la Jeunesse ; Humaid Matar Al Dhaheri, PDG du groupe ADNEC ; Mohammed Al Kamali, Directeur de l’Industrie et du Commerce chez ADIO ; Omar Abdulla Alnuaimi, Directeur par intérim de la Direction Commerciale de Groupe et de la Valeur Nationale chez ADNOC ; ainsi que de hauts responsables, partenaires stratégiques et médias locaux et internationaux.

Hasan Jasem Al Nowais a déclaré : « Il y a cinq ans, les Émirats arabes unis ont pris la décision stratégique de bâtir une base industrielle capable de résister à tout ce que l’avenir pourrait réserver. Cette décision porte aujourd’hui ses fruits. Alors que les chaînes d’approvisionnement mondiales subissent des pressions sans précédent et que la perturbation des échanges redéfinit les marchés mondiaux, les Émirats arabes unis abordent ce moment non pas en réagissant dans l’urgence, mais en s’appuyant sur une force éprouvée. »

Il a ajouté : « Nous avons fixé des objectifs ambitieux, construit les programmes pour les atteindre, et aujourd’hui ces investissements prouvent leur valeur. Nos exportations ont doublé. Nos objectifs pour 2031 ont été atteints avec six ans d’avance. Nos chaînes d’approvisionnement sont restées solides. Mais nous ne sommes pas là pour regarder en arrière. MIITE 2026 annoncera de nouvelles opportunités dans 12 secteurs stratégiques et introduira une nouvelle génération d’instruments de politique industrielle. Nous invitons le monde à grandir avec nous, à innover avec nous et à construire avec nous aux Émirats. »

Humaid Matar Al Dhaheri a déclaré : « La cinquième édition de Make it in the Emirates sert de plateforme pour mettre en valeur les réalisations, créer des opportunités et inspirer l’avenir. Elle souligne l’importance de la fabrication locale comme pilier clé pour atteindre l’autosuffisance, soutenir les industries nationales, promouvoir les produits fabriqués localement et renforcer leur compétitivité tant au niveau régional que mondial. De plus, elle favorise les partenariats et ouvre l’accès à de nouveaux marchés. »

Al Dhaheri a ajouté que l’édition de cette année marque un bond significatif en termes de nombre d’exposants, d’espace d’exposition et de secteurs participants. Le nombre d’entreprises exposantes a atteint 1 022, soit une augmentation de 42 % par rapport à l’édition précédente. La superficie totale de l’exposition s’est également élargie à 88 000 mètres carrés, reflétant une croissance de 30 % par rapport à l’an dernier. L’exposition accueille des participants de tous les émirats, les PME représentant 60 % du total des exposants, soulignant le rôle de l’événement dans l’autonomisation de ce secteur vital.

Mubarak Al Nakhi a déclaré : « La participation du Ministère au forum ‘Make it in the Emirates’ reflète une vision nationale visant à approfondir le rôle de la culture dans le développement économique et à positionner l’artisanat émirati comme un secteur dynamique et productif contribuant à la diversification de l’économie nationale. »

« Au Ministère de la Culture, nous nous engageons à bâtir un écosystème intégré qui valorise les artisans. Cette année, notre participation mettra en avant 50 métiers émiratis alliant authenticité et innovation, créés par plus de 200 artisans émiratis en collaboration avec 19 entités et institutions. Le pavillon réunira également 15 entreprises créatives et cinq projets technologiques soutenant l’avancement de ce secteur vital et le reliant aux outils tournés vers l’avenir. »

Al Nakhi a ajouté que les activités mettront en vedette huit chefs émiratis, qui présenteront plus de 20 créations culinaires aux saveurs modernes inspirées du patrimoine émirati.

Il a déclaré : « De plus, le Ministère organisera 23 sessions de dialogue et activités interactives avec la participation de plus de 14 partenaires, ainsi que la signature de 5 nouveaux accords soutenant l’autonomisation des artisans. »

Al Nakhi a également expliqué que le pavillon du Ministère présentera plus de 500 produits nationaux fusionnant l’artisanat traditionnel et le design moderne, ainsi que des pièces patrimoniales provenant des musées des Émirats arabes unis. Le pavillon comprendra également une installation interactive développée en collaboration avec le Musée du Futur.

Al Nakhi a noté que le « Prix des Métiers Traditionnels des Émirats – Make it in the Emirates », récemment lancé par le Ministère, a déjà attiré plus de 30 candidatures, soulignant l’intérêt croissant pour ce secteur important.

Mohamed Ali Al Kamali a déclaré : « La croissance industrielle aujourd’hui n’est plus définie uniquement par le capital, mais par la rapidité et l’efficacité avec lesquelles il est transformé en impact économique réel. Make it in the Emirates 2026 agit comme un catalyseur en ce sens, réunissant investisseurs, industrie et gouvernement pour accélérer la concrétisation. Chez ADIO, nous veillons à ce que ces moments d’engagement se traduisent par une capacité industrielle à long terme, des chaînes d’approvisionnement plus résilientes et un impact économique durable pour Abou Dhabi. »

Omar Abdullah Al Nuaimi a déclaré qu’ADNOC joue un rôle clé dans la croissance industrielle des Émirats arabes unis à travers l’initiative « Make it in the Emirates », en renforçant la compétitivité nationale et la résilience des chaînes d’approvisionnement. Il a souligné que le programme de Valeur nationale (ICV) contribue à générer une valeur économique durable et à soutenir le développement industriel.

Il a ajouté que la cinquième édition de « Make it in the Emirates » constituera un catalyseur pour la prochaine phase de croissance, avec l’ambition de renforcer les partenariats locaux et internationaux et de saisir les opportunités industrielles du pays.





Le forum a mis en évidence des résultats concrets. Depuis le lancement de l’Opération 300Md en 2021, les Émirats arabes unis ont renforcé un écosystème industriel résilient : les exportations ont atteint 262 milliards d’AED en 2025, avec une croissance annuelle de plus de 25 %, tandis que les exportations de technologies avancées ont dépassé les objectifs de 2031. Le programme ICV a réinjecté plus de 473 milliards d’AED dans l’économie nationale, soutenu par 36 accords CEPA couvrant plus de trois milliards de consommateurs et par la plateforme MIITE.

Ces acquis traduisent une capacité industrielle solide, capable de maintenir la croissance et la performance malgré la fragmentation des chaînes d’approvisionnement, la volatilité des marchés énergétiques et les pressions protectionnistes.





Lors de MIITE 2026, le MoIAT dévoilera de nouvelles initiatives visant à renforcer la résilience industrielle, notamment une version avancée du programme ICV, un indice amélioré de transformation technologique et de nouveaux mécanismes de financement, afin de soutenir les entreprises dans un contexte volatil.

En cinq éditions, MIITE est devenu une plateforme nationale de décision facilitant accords, financements et accès aux marchés. L’événement s’ouvrira par un discours du Dr Sultan Al Jaber, suivi de discussions sur la croissance résiliente, le rôle des entreprises familiales et l’intégration des technologies avancées.

La deuxième journée mettra à l’honneur l’excellence industrielle et le rôle des femmes émiraties, tandis que de nouveaux espaces dédiés à l’innovation et aux startups seront lancés.

Fort d’une base industrielle solide — 262 milliards d’AED d’exportations, plus de 473 milliards d’AED générés via l’ICV et 36 accords commerciaux — les Émirats arabes unis entendent transformer les défis en opportunités et invitent les partenaires à participer à cette dynamique de croissance.