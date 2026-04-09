Le président des Émirats arabes unis reçoit le Premier ministre du Royaume-Uni pour discuter des développements régionaux et de la coopération

ABOU DHABI, le 9 avril 2026 (WAM) -- Le Président des Émirats arabes unis, Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, a reçu aujourd'hui le Très Honorable Sir Keir Starmer, Premier ministre du Royaume-Uni, actuellement en visite aux Émirats arabes unis.

Au cours de la rencontre, Son Altesse et le Premier ministre britannique ont discuté des évolutions au Moyen-Orient et de leurs graves répercussions sur la sécurité et la stabilité régionales et internationales, ainsi que de leur impact sur la sécurité maritime, l'approvisionnement énergétique et l'économie mondiale.

Les deux parties ont également abordé la poursuite de l'agression terroriste iranienne visant les civils et les infrastructures civiles aux Émirats arabes unis et dans d'autres pays de la région, soulignant qu'il s'agit d'une violation de la souveraineté, du droit international et de la Charte des Nations Unies, et que cela compromet la paix et la sécurité régionales.

Le Premier ministre Starmer a réitéré la condamnation par le Royaume-Uni de ces attaques et a affirmé sa solidarité avec les Émirats arabes unis concernant les mesures prises pour se défendre, préserver leur sécurité et leur souveraineté, et assurer la sécurité de leur territoire et de leur population.

Son Altesse et le Premier ministre Starmer ont également passé en revue l'état d'avancement des relations entre les Émirats arabes unis et le Royaume-Uni et ont exploré les opportunités de renforcer davantage la coopération de manière à soutenir leurs intérêts mutuels et à contribuer au développement continu des liens bilatéraux.

La réunion s'est déroulée en présence de Son Altesse Cheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, Vice-Souverain d'Abou Dhabi et Conseiller à la sécurité nationale ; de Son Altesse Cheikh Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Vice-Président du Cabinet présidentiel pour les affaires spéciales ; de Cheikh Mohammed bin Hamad bin Tahnoun Al Nahyan, Conseiller du Président des Émirats arabes unis, ainsi que de plusieurs ministres et responsables.