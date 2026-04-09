Mansour bin Zayed : les Émirats arabes unis continuent de renforcer leur position mondiale en tant que pôle de croissance sous la direction de Mohamed bin Zayed

ABOU DHABI, 9 avril 2026 (WAM) -- Son Altesse Cheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, Vice-Président, Vice-Premier Ministre, Président de la Cour présidentielle et Président du Conseil d'administration de Mubadala Investment Company, a affirmé que les Émirats arabes unis ont, au fil des décennies, suivi une voie claire et équilibrée fondée sur l'unité, la solidarité et la prospérité partagée.

Il a souligné qu’un engagement constant à favoriser les partenariats ainsi que les valeurs d’ouverture et de coopération a contribué à établir la position éminente de la nation sur la scène mondiale.

Dans sa préface au rapport annuel 2025 de Mubadala Investment Company, Son Altesse Cheikh Mansour a déclaré que, sous la sage direction du Président Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ces principes continuent de guider la trajectoire du pays. Il a mis en avant le fait que les Émirats arabes unis consolident davantage leur statut de centre mondial de croissance et d’opportunités, attirant des talents humains exceptionnels, des capitaux et des idées novatrices du monde entier.

Son Altesse Cheikh Mansour a ajouté que cette approche claire et établie a permis aux Émirats arabes unis de bâtir une économie diversifiée et résiliente qui va au-delà de la dépendance aux ressources naturelles.

« Aujourd’hui, la nation émerge comme un lien influent à l’échelle mondiale, intégrant un écosystème composé de personnel, d’expertise, de capitaux et d’innovation, soutenant ainsi son parcours de prospérité au milieu de transformations mondiales rapides. »

Mubadala incarne cette approche et la capacité des Émirats arabes unis à traduire une vision intergénérationnelle en réalité tangible. Depuis sa création, la société joue un rôle actif dans l’avancement du développement national en déployant des capitaux à grande échelle, en forgeant des partenariats mondiaux durables et en développant des plateformes génératrices de valeur durable, permettant aux partenaires de contribuer au progrès et à la prospérité de la nation », a-t-il expliqué.

Son Altesse Cheikh Mansour a souligné que Mubadala avance aujourd’hui avec une vision claire, en phase avec les orientations futures des Émirats arabes unis. « À travers des investissements qui renforcent la compétitivité à long terme et ouvrent de nouveaux horizons de croissance et d’opportunités, la société démontre le rôle central que le capital souverain peut jouer en tant que moteur principal du progrès aux niveaux national et mondial. »

Depuis près d’un quart de siècle, Mubadala continue de générer une valeur durable à grande échelle, même en période de volatilité des marchés et d’incertitude. Ce succès repose sur sa structure institutionnelle solide, la compétence de son personnel, son réseau d’affaires établi et son approche d’investissement fiable. »

Il a noté que les résultats records obtenus par la société en 2025 confirment l’efficacité des efforts croissants façonnés au fil d’années de travail continu, ouvrant des perspectives prometteuses pour une croissance soutenue lors de la prochaine phase.

En conclusion, Son Altesse a exprimé, au nom du Conseil d’administration de la société, ses profonds remerciements et sa gratitude au Président Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan pour sa sage direction et sa vision inspirante. Il a également adressé ses remerciements à Khaldoon Khalifa Al Mubarak, Directeur général et Président-directeur général du groupe Mubadala Investment Company, ainsi qu’à l’équipe de Mubadala pour leurs efforts sincères et leur engagement continu au service de la nation.