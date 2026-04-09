La Défense de Bahreïn intercepte 194 missiles et 515 drones depuis l’agression iranienne

MANAMA, 9 avril 2026 (WAM) -- Le Commandement général de la Force de défense de Bahreïn (BDF) a annoncé que les systèmes de défense aérienne ont intercepté et détruit 194 missiles et 515 drones visant le Royaume de Bahreïn depuis le début de l’agression iranienne.

Dans un communiqué publié par l’Agence de presse de Bahreïn (BNA), le Commandement général de la BDF a souligné que l’utilisation de missiles balistiques et de drones pour cibler des installations civiles et des biens privés constitue une violation flagrante du droit international humanitaire et de la Charte des Nations Unies.

Le communiqué a également affirmé que ces attaques criminelles et indiscriminées représentent une menace directe pour la paix et la sécurité régionales.