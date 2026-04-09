Le rapport 2025 de la CBUAE met en évidence une croissance exceptionnelle du système financier

ABOU DHABI, 9 avril 2026 (WAM) – La Banque centrale des Émirats arabes unis (CBUAE) a publié aujourd’hui son rapport annuel 2025, mettant en lumière les réalisations et initiatives stratégiques ayant contribué à stimuler la croissance économique nationale et à renforcer la résilience des secteurs financier, bancaire et des assurances, conformément aux objectifs stratégiques et aux ambitions futures des Émirats.





Le rapport souligne la forte capacité du système financier à s’adapter aux évolutions mondiales grâce à des politiques monétaires proactives, des cadres réglementaires avancés et des solutions numériques innovantes, consolidant ainsi la position des Émirats arabes unis en tant que centre financier mondial de premier plan, fondé sur les normes les plus élevées de gouvernance et de transparence.





Son Altesse Cheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-président, vice-Premier ministre, président de la Cour présidentielle et président du conseil d’administration de la CBUAE, a déclaré : « Les Émirats arabes unis poursuivent avec confiance leur modèle de développement global et durable, guidé par une vision prospective qui a permis à leur économie de figurer parmi les plus résilientes et diversifiées à l’échelle régionale et mondiale. »

Il a ajouté que, face aux mutations économiques rapides, les Émirats ont démontré leur capacité à maintenir la stabilité et à renforcer la dynamique de croissance, consolidant leur position en tant que pôle financier mondial jouissant de la confiance des investisseurs et des partenaires internationaux.

Il a souligné que la CBUAE joue un rôle central dans la préservation de la stabilité monétaire et financière, le renforcement de la résilience du secteur financier et la consolidation d’une croissance économique durable, tout en poursuivant le développement des cadres réglementaires, l’amélioration des infrastructures financières et l’accélération de la transformation numérique.

Ces politiques se reflètent dans des performances macroéconomiques solides, avec une croissance estimée du PIB réel d’environ 5,6 % en 2025, portée principalement par les secteurs non pétroliers, devenus moteurs de la diversification économique.

Le rapport met également en avant une performance économique remarquable, soutenue par une inflation maîtrisée à 1,3 % et des perspectives de croissance continue en 2026, reflétant une forte confiance dans le système financier national.

Le secteur bancaire a consolidé son leadership régional avec des actifs atteignant 5 400 milliards d’AED, appuyés par une croissance de 17,9 % du portefeuille de crédit et de 16,2 % des dépôts. Le secteur des assurances a également enregistré une progression notable, avec des primes brutes en hausse de 15,5 % à 75,2 milliards d’AED et des actifs totalisant 166,7 milliards d’AED.

Dans le domaine réglementaire, la CBUAE a renforcé le système financier en introduisant des coussins de capital supplémentaires et en adoptant un tampon neutre de 0,5 %, garantissant la continuité du crédit. Les tests de résistance ont confirmé la solidité du secteur bancaire et l’amélioration de la qualité des actifs selon les normes internationales.

La Banque centrale a également intégré les risques climatiques et la gouvernance des technologies de l’information dans ses priorités de supervision, tout en renforçant le contrôle sur site et en adoptant des technologies de supervision (SupTech) et l’analyse de données avancées, favorisant une évaluation proactive des risques et renforçant la compétitivité du secteur.

Le décret-loi fédéral n° (6) de 2025 relatif à la Banque centrale et à la régulation des institutions financières et des activités d’assurance marque une évolution majeure en intégrant la supervision des secteurs bancaire et assurantiel, renforçant la stabilité financière et l’indépendance opérationnelle, tout en conférant à la CBUAE des pouvoirs d’intervention précoce et de protection des déposants et assurés.

Sur le plan de la transformation numérique, la CBUAE a conduit des initiatives majeures, notamment la croissance du nombre de fintechs agréées à 36, le lancement de la plateforme « Jisr » pour les règlements internationaux, ainsi que la finalisation du « dirham numérique » et l’activation de la plateforme de finance ouverte « Al Tareq ».

Dans le cadre de l’inclusion financière, la Banque centrale a lancé la Stratégie nationale d’inclusion financière 2026–2030, visant à garantir l’accès à des services financiers de qualité pour tous, tout en consolidant la position des Émirats comme référence mondiale en finance islamique.

L’initiative d’émiratisation a également dépassé ses objectifs, atteignant 160 % de la cible fixée pour 2025 dans le secteur financier, grâce à des programmes de formation avancés en partenariat avec l’Institut des finances des Émirats.

Khaled Mohamed Balama, gouverneur de la CBUAE, a affirmé que la Banque centrale poursuit le renforcement d’un système financier robuste et efficace, fondé sur une régulation proactive, une gestion prudente des réserves et une innovation continue, contribuant à consolider la position des Émirats arabes unis en tant que centre financier mondial et à façonner un avenir financier durable fondé sur la confiance internationale.