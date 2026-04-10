L’émir du Qatar examine les développements régionaux avec le Premier ministre du Pakistan

DOHA, 10 avril 2026 (WAM) -- Son Altesse Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Émir du Qatar, a examiné les développements régionaux, en particulier les dernières évolutions concernant l’annonce du cessez-le-feu, lors d’un entretien téléphonique avec Muhammad Shehbaz Sharif, Premier ministre du Pakistan.

Selon l’Agence de presse du Qatar (QNA), le Premier ministre pakistanais a informé l’Émir du Qatar des détails de l’accord de cessez-le-feu. Les deux parties ont également discuté de l’agression contre le Liban et de ses répercussions sur la sécurité et la stabilité régionales, soulignant la nécessité de soutenir les efforts de paix et de résoudre les conflits par le dialogue et les moyens diplomatiques.