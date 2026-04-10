Les Chambres de Dubaï examinent le renforcement des échanges commerciaux et des investissements bilatéraux avec l’Indonésie

DUBAÏ, 10 avril 2026 (WAM) -- Les Chambres de Dubaï ont récemment mené des discussions avec Son Excellence Judha Nugraha, Ambassadeur de la République d’Indonésie auprès des Émirats arabes unis, sur les opportunités de renforcer les partenariats économiques bilatéraux dans divers secteurs prioritaires afin de soutenir la croissance continue des relations entre les deux marchés.

La réunion, à laquelle a assisté Son Excellence Mohammad Ali Rashed Lootah, Président et Directeur général des Chambres de Dubaï, a exploré les moyens d’améliorer la coopération commerciale et en matière d’investissement entre les communautés d’affaires de Dubaï et d’Indonésie.

Les discussions ont également porté sur l’élargissement de la collaboration pour faire progresser les intérêts communs et ouvrir de nouvelles perspectives de croissance mutuelle.

Les participants ont examiné les opportunités de renforcer l’intégration entre les écosystèmes d’affaires de Dubaï et d’Indonésie, de consolider les liens entre les entreprises du secteur privé et de renforcer la durabilité à long terme des relations économiques et commerciales.

Les discussions ont également souligné l’importance d’une coordination plus étroite afin d’aider les deux parties à s’adapter aux évolutions mondiales et à répondre efficacement à un paysage international en mutation.

Son Excellence Lootah a déclaré : « L’Indonésie est un partenaire stratégique important pour Dubaï. Nous restons déterminés à faire progresser la coopération économique en nous appuyant sur les liens existants et en explorant de nouvelles opportunités de partenariat, en particulier dans les secteurs à forte croissance. Ces efforts servent nos objectifs communs et renforcent davantage les liens commerciaux et d’investissement. Nous souhaitons également soutenir les entreprises indonésiennes dans leur expansion régionale à partir de Dubaï, tout en tirant parti des opportunités offertes par l’émirat. »

La Chambre de commerce de Dubaï a indiqué avoir accueilli 64 nouvelles entreprises indonésiennes en 2025, portant le nombre total de membres indonésiens actifs à 198 en fin d’année, soit une croissance annuelle de 23,8 pour cent.

Cette croissance soutenue reflète la confiance croissante de la communauté d’affaires indonésienne dans l’attrait du marché dynamique de Dubaï et ses perspectives prometteuses.