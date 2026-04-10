Le chef de l’équipe de gestion des urgences, des crises et des catastrophes d’Abou Dhabi rend visite aux personnes affectées par les attaques iraniennes

ABOU DHABI, 10 avril 2026 (WAM) -- Le Major Général Ahmed Saif bin Zaitoon Al Muhairi, Commandant en chef de la Police d'Abou Dhabi et Chef de l'équipe de gestion des urgences, crises et catastrophes d'Abou Dhabi (ADCMC), a réaffirmé l'engagement de l'Émirat à assurer un suivi continu sur le terrain de la réponse sanitaire lors de sa visite aux personnes touchées par les attaques iraniennes.

Al Muhairi a examiné l'efficacité des plans de traitement et s'est assuré de la fourniture des normes les plus élevées de soins intégrés.

Il était accompagné de Matar Saeed Al Nuaimi, Directeur général de l'ADCMC ; du Dr Rashed Obaid Al Suwaidi, Directeur général du Centre de santé publique d'Abou Dhabi (ADPHC) ; et du Dr Marwan Al Kaabi, Directeur général de la Sheikh Shakhbout Medical City (SSMC), ainsi que de plusieurs responsables gouvernementaux.

Au cours de la visite, la délégation a rencontré des patients blessés et leurs familles, recueillant leurs retours sur les services médicaux et réitérant que la sécurité de la communauté demeure l'objectif central de la stratégie de gestion de crise d'Abou Dhabi, ainsi que la priorité de ses politiques et procédures, indépendamment du rythme des évolutions régionales.

Al Muhairi a souligné la nécessité de mobiliser toutes les capacités logistiques et médicales afin d'accélérer les efforts de rétablissement. Il a exprimé sa fierté face à leur moral élevé et leur a souhaité un prompt rétablissement.

Il a noté que l'efficacité de la réponse médicale reflète l'infrastructure solide et la planification proactive d'Abou Dhabi. Il a exprimé sa confiance dans les parcours de réhabilitation et les normes avancées offertes par la SSMC, qui soutiennent un processus de rétablissement complet.

Il a également salué le professionnalisme du personnel médical et administratif ainsi que leur engagement envers leur mission humanitaire, soulignant que de telles capacités sont fondamentales pour la protection de la société et que leur autonomisation est au cœur du système de gestion des urgences, des crises et des catastrophes.

La délégation a déclaré qu'une coordination efficace entre les secteurs reste essentielle pour garantir une réponse flexible et efficiente, ajoutant que les autorités continuent de surveiller les indicateurs de rétablissement et d'apporter un soutien aux personnes touchées jusqu'à leur rétablissement complet.

Ils ont également noté que l'ADCMC continue de surveiller de près les indicateurs de rétablissement afin d'assurer la qualité de vie durable et de fournir un soutien aux personnes affectées jusqu'à leur rétablissement total.