La conférence ICERAI 2026 attire 278 chercheurs issus de 24 pays

RAS AL KHAIMAH, 10 avril 2026 (WAM) -- La Conférence internationale annuelle sur l’électricité, l’électronique, la robotique, l’intelligence artificielle et l’informatique (ICERAI 2026), qui s’est achevée jeudi, a attiré 278 chercheurs issus de 24 pays.

Organisé par l’Université américaine de Ras Al Khaimah (AURAK), cet événement de trois jours s’est concentré sur les derniers développements théoriques et pratiques dans un large éventail de disciplines, notamment le génie électrique et électronique, la robotique, l’intelligence artificielle, l’informatique, l’informatique appliquée, ainsi que les technologies émergentes telles que l’Internet des objets (IoT) et la science des données.

ICERAI sert de plateforme mondiale pour les universitaires, chercheurs et professionnels de l’industrie afin de partager leurs résultats de recherche, discuter des avancées récentes et explorer les orientations futures de la recherche dans des domaines interdisciplinaires.

Le Professeur Bassam Alameddine, Président de l’AURAK, a déclaré que la conférence constitue une plateforme mondiale pour l’échange d’idées, la présentation de recherches et l’exploration de pistes futures dans des domaines interdisciplinaires.

Il a affirmé que, même en période de perturbation, la quête de la connaissance, de l’innovation et de la collaboration internationale doit se poursuivre.

Le Dr Ali Al Ataby, Chef de département et Professeur associé au Département de génie électrique et électronique, École d’ingénierie et d’informatique de l’AURAK, et président du comité d’organisation de la conférence, a indiqué que 74 des 123 articles soumis ont été acceptés à l’issue d’un processus rigoureux d’évaluation par les pairs, ajoutant que les recherches présentées offrent des solutions susceptibles d’avoir un impact concret et large dans le monde réel.

Des prix ont été décernés pour les articles exceptionnels. L’article intitulé « Impact de la tarification dynamique sur le bien-être des parties prenantes utilisant le stockage dans le cadre de l’exploitation d’une centrale électrique virtuelle en réponse à la demande. » a remporté la première place dans la catégorie du meilleur article.

Le prix du meilleur article présenté par un étudiant a été attribué à l’article « Un cadre hybride CNN-SVR pour l’estimation non invasive de la glycémie à l’aide de signaux de photopléthysmographie ».

Enfin, l’article « Prédiction du cancer du sein à partir d’images échographiques mammaires à l’aide de l’apprentissage profond.» a été déclaré lauréat du prix du meilleur article présenté (hors catégorie étudiant).