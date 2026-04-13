Le président des Émirats arabes unis et le roi de Bahreïn examinent les relations fraternelles et les développements régionaux

MANAMA, 13 avril 2026 (WAM) -- Le Président des Émirats arabes unis, Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, a rencontré Sa Majesté le Roi Hamad bin Isa Al Khalifa du Royaume de Bahreïn lors d'une visite fraternelle dans le pays.

Les deux parties ont discuté des liens étroits et de la coopération entre les Émirats arabes unis et Bahreïn, ainsi que des moyens de renforcer davantage les relations de manière à soutenir leurs priorités de développement, leurs intérêts mutuels et au bénéfice de leurs peuples.

Sa Majesté a souhaité la bienvenue à Son Altesse, et les deux dirigeants ont eu des discussions cordiales reflétant la profondeur des relations entre leurs pays et leurs directions, tout en affirmant leur engagement commun à poursuivre la consultation et la coordination, en particulier à la lumière des développements régionaux.

Ils ont également abordé les évolutions au Moyen-Orient et leurs graves répercussions sur la sécurité et la stabilité régionales et internationales, ainsi que leur impact sur la sécurité maritime, l'approvisionnement énergétique et l'économie mondiale.

La réunion a traité de l'agression terroriste iranienne visant des civils et des infrastructures civiles aux Émirats arabes unis, à Bahreïn et dans d'autres pays de la région, notant qu'il s'agit d'une violation de la souveraineté ainsi que du droit et des normes internationaux, et que cela compromet la paix et la sécurité régionales.

La réunion s'est tenue en présence de Son Altesse Cheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Prince héritier de Dubaï, Vice-Premier ministre et Ministre de la Défense ; Son Altesse Cheikh Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Vice-Président du Cabinet présidentiel pour les Affaires spéciales ; Cheikh Mohammed bin Hamad bin Tahnoun Al Nahyan, Conseiller du Président des Émirats arabes unis ; ainsi que plusieurs responsables.

Du côté bahreïni, la réunion s'est tenue en présence de Son Altesse Royale le Prince Salman bin Hamad Al Khalifa, Prince héritier et Premier ministre ; le Lieutenant-Général Son Altesse Cheikh Nasser bin Hamad Al Khalifa, Conseiller à la sécurité nationale, Commandant de la Garde royale et Secrétaire général du Conseil suprême de la défense du Royaume de Bahreïn ; Son Altesse Cheikh Khalid bin Hamad Al Khalifa, Premier Vice-Président du Conseil suprême de la jeunesse et des sports (SCYS), Président de l'Autorité générale des sports (GSA) et Président du Comité olympique de Bahreïn (BOC), ainsi qu'un certain nombre de responsables.