Le Département du Développement Économique de Charjah lance son plan stratégique 2026–2028

CHARJAH, 13 avril 2026 (WAM) -- Le Département du Développement Économique de Charjah (SEDD) a annoncé le lancement de son plan stratégique 2026–2028 visant à bâtir une économie compétitive, diversifiée et durable dans l’émirat.

La stratégie a été dévoilée lors de la 22e cérémonie annuelle du département, présentant une vision pour réaliser un développement global et renforcer un environnement commercial compétitif en accord avec les orientations économiques futures de Charjah.

Le plan repose sur des valeurs institutionnelles clés, notamment la transparence et la gouvernance, la durabilité et la confiance, l’innovation et la proactivité, ainsi que la compétitivité et l’esprit d’entreprise, afin d’assurer l’excellence institutionnelle et l’amélioration des performances.

La stratégie s’articule autour de quatre piliers principaux :

Croissance économique compétitive : renforcer la position de Charjah en tant que destination d’investissement attractive en attirant des projets de haute qualité et en favorisant un environnement économique flexible et compétitif.

Environnement commercial sûr et durable : renforcer les cadres réglementaires et législatifs pour assurer la continuité des affaires, protéger les investisseurs et les consommateurs, et promouvoir des pratiques durables.

Services proactifs et innovants : faire progresser des services gouvernementaux intelligents et anticipatifs qui répondent efficacement aux besoins des entreprises, soutenus par une infrastructure numérique et des systèmes intégrés alignés sur la stratégie de transformation numérique de Charjah.

Système institutionnel de premier plan : construire un cadre institutionnel performant en développant le capital humain, en faisant progresser les capacités numériques et en renforçant la gouvernance, la transparence et l’innovation.

La stratégie comprend une série d’initiatives visant à simplifier les procédures, améliorer l’expérience client et adopter des technologies avancées pour offrir des services exceptionnels aux investisseurs et aux entreprises.

Hamad Ali Abdullah Al Mahmoud, Président du département, a déclaré que la stratégie s’aligne sur la vision de Son Altesse le Cheikh Dr Sultan bin Mohammed Al Qasimi, Membre du Conseil Suprême et Souverain de Charjah, ainsi que sur les directives de Son Altesse le Cheikh Sultan bin Mohammed bin Sultan Al Qasimi, Prince Héritier et Vice-Souverain de Charjah.

Il a souligné que le plan répond aux défis économiques en évolution et soutient la croissance durable, renforçant ainsi la position de Charjah en tant que destination économique mondiale.

Le département a confirmé que la stratégie a été élaborée selon une approche globale fondée sur l’analyse économique et la prospective, avec l’innovation et la durabilité comme piliers essentiels de la feuille de route économique de l’émirat.