Les Émirats arabes unis participeront à la 19e édition du salon asiatique des services de défense en Malaisie

KUALA LUMPUR, 13 avril 2026 (WAM) -- Les principales entreprises de défense et de sécurité des Émirats arabes unis (EAU) participeront à l’Exposition et Conférence sur les Services de Défense d’Asie (DSA 2026) au sein du Pavillon des EAU, qui se tiendra du 20 au 23 avril 2026 au Centre international du commerce et des expositions de Malaisie (MITEC) à Kuala Lumpur.

Le Pavillon des EAU participe à la DSA 2026 avec le soutien du Ministère de la Défense des EAU, du Conseil Tawazun pour le renforcement de la défense, et est organisé par le groupe ADNEC, une société Modon. Au cours de cet événement de quatre jours, le pavillon accueillera des délégations internationales et des décideurs du secteur.

Des réunions de haut niveau sont prévues afin de nouer de nouveaux partenariats entre les entités émiriennes et les entreprises internationales de défense, mettant en avant le rôle central de la DSA 2026 dans la promotion de la collaboration internationale dans les secteurs de la défense et de la sécurité.

Le Pavillon des EAU mettra en avant des entreprises de renom telles que EDGE Group, Calidus Group, RESOURCE INDUSTRIES et ASIS Boats. Ces entreprises nationales de premier plan présenteront une large gamme de produits et services de défense avancés, incluant des systèmes d’armes électroniques, des véhicules blindés, des véhicules aériens sans pilote (UAV), des systèmes de défense aérienne, des solutions de communication, des bateaux RIB, ainsi que des technologies de formation et de simulation. Capital Events, la branche gestion d’événements du groupe ADNEC, ainsi que les revues Al Jundi et Nation Shield, journaux officiels du Ministère de la Défense des EAU et partenaires médias du Pavillon des EAU, participeront aux côtés des principales entreprises de défense et de sécurité.

Capital Events présentera les principaux événements de défense des EAU, notamment les éditions 2027 du Salon international de la défense (IDEX) et du Salon de la défense navale et de la sécurité maritime (NAVDEX), ainsi que le prochain Salon international de la sécurité nationale et de la résilience (ISNR) 2026, et le Salon des systèmes sans pilote (UMEX) et le Salon de la simulation et de la formation (SimTEX) 2028.

Le Pavillon des EAU offre une plateforme permettant aux visiteurs d’échanger avec les leaders du secteur, de découvrir des technologies de défense de pointe et de discuter des opportunités de collaboration. La participation à la DSA 2026 permet aux entreprises nationales de défense des EAU de présenter leurs dernières innovations au marché asiatique de la défense en pleine expansion, favorisant ainsi les partenariats et renforçant leur présence mondiale.

Depuis sa création en 1988, la DSA est devenue l’un des événements de défense et de sécurité les plus influents d’Asie, attirant plus de 1 200 entreprises internationales issues de plus de 60 pays. L’exposition constitue une plateforme essentielle pour l’engagement stratégique, l’échange technologique et le développement commercial dans tous les domaines de la défense et de la sécurité.