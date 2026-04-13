Les Émirats arabes unis et l’Ouzbékistan examinent le renforcement des partenariats dans les secteurs de la nouvelle économie

DUBAÏ, 13 avril 2026 (WAM) -- Abdulla bin Touq Al Marry, Ministre de l’Économie et du Tourisme, a rencontré aujourd’hui une délégation ouzbèke de haut niveau afin de discuter de l’expansion des liens économiques et d’investissement bilatéraux.

Les discussions ont porté sur le renforcement des partenariats de développement durable dans des secteurs prioritaires tels que la nouvelle économie, le tourisme, l’aviation, la fintech, les transports et les énergies renouvelables. Les échanges ont également abordé la sécurité alimentaire, la logistique, la fabrication, les infrastructures et la banque afin de renforcer l’intégration économique.

La délégation ouzbèke comprenait Jamshid Khodjaev, Vice-Premier Ministre et Ministre de l’Investissement et du Commerce extérieur, ainsi que Laziz Kudratov, Ministre de l’Investissement, de l’Industrie et du Commerce.

Au cours de la réunion, Bin Touq a souligné la croissance des relations entre les deux nations, notant que plus de 2 300 entreprises ouzbèkes opèrent actuellement aux Émirats arabes unis. Il a insisté sur le fait que cette rencontre constitue une étape vers la transformation des opportunités de marché en coentreprises concrètes soutenant la croissance mutuelle et la communication directe entre leurs communautés d’affaires respectives.

La coopération touristique a connu une croissance significative, le nombre de visiteurs ouzbeks aux Émirats arabes unis ayant augmenté de 25 %, passant de 57 575 en 2024 à 71 969 en 2025.

Les représentants des Émirats arabes unis ont détaillé les récentes réformes économiques et mises à jour législatives visant à maintenir un environnement commercial ouvert et compétitif. Ces mesures incluent un soutien accru à la liquidité des entreprises, la réduction des coûts opérationnels pour atténuer les fluctuations économiques mondiales, ainsi que la simplification des procédures douanières afin de renforcer le secteur privé et d’attirer des projets liés à la nouvelle économie.

Les deux parties ont également discuté de la prochaine collaboration à travers Investopia Tachkent. Organisé en partenariat avec le Forum international d’investissement de Tachkent, l’événement se concentrera sur l’exploration des opportunités d’investissement dans les secteurs de la nouvelle économie aux Émirats arabes unis, en Ouzbékistan et sur les marchés asiatiques plus larges.

Cette initiative souligne l’engagement commun des deux nations à bâtir un environnement commercial flexible et stimulant pour une coopération future.