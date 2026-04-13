Météo UAE : temps partiellement nuageux, risques de pluie et mer agitée demain

ABOU DHABI, 13 avril 2026 (WAM) -- Le Centre National de Météorologie prévoit que le temps de demain variera entre beau et partiellement nuageux, devenant parfois couvert sur les régions occidentales avec une possibilité de faibles précipitations.

Les vents resteront généralement légers à modérés, mais pourront se renforcer par moments, soulevant potentiellement de la poussière et du sable. Les conditions maritimes devraient être agitées dans le Golfe Arabique et modérées à agitées en mer d’Oman.