Le prince héritier de Fujaïrah souligne le rôle de l’intelligence artificielle et des puces optiques dans la croissance économique des Émirats arabes unis

FUJAÏRAH, 13 avril 2026 (WAM) – Son Altesse Cheikh Mohammed bin Hamad bin Mohammed Al Sharqi, prince héritier de Fujaïrah, a souligné l’importance d’investir dans les technologies avancées et l’innovation scientifique afin de bâtir une économie numérique compétitive fondée sur le savoir.

S’exprimant lors du Majlis Mohammed bin Hamad Al Sharqi, au cours d’une session intitulée « La course à l’IA : des puces optiques à la puissance économique », Son Altesse a indiqué que les dirigeants de Fujaïrah restent engagés à soutenir les projets renforçant la position mondiale des Émirats arabes unis dans le domaine de l’intelligence artificielle.

La session a réuni la professeure Hoda Alkhzaimi, conseillère stratégique en économie et investissement à NYU Abou Dhabi, et le Dr Kanish Al Qubaisi, chercheur émirati en technologies avancées. Les discussions ont porté sur le développement rapide des technologies des semi-conducteurs liées à l’IA et de l’informatique optique, ainsi que sur leur transformation, des laboratoires de recherche, en moteurs majeurs de l’influence industrielle et économique mondiale.

Le Dr Al Qubaisi a présenté un projet innovant de puce électro-optique utilisant la lumière laser pour accélérer les calculs liés à l’intelligence artificielle et à l’apprentissage automatique, tout en maintenant une haute efficacité énergétique.

La professeure Alkhzaimi a, pour sa part, souligné que la souveraineté numérique nécessite des stratégies intégrées combinant innovation scientifique et développement des infrastructures.

L’événement a réuni des responsables, des spécialistes et des jeunes, en présence notamment de l’astronaute émirati Hazzaa Al Mansoori et du Dr Sulaiman Al Jassim, président de l’Université de Fujaïrah.