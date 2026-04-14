Le Vice-Premier ministre des EAU félicite le nouveau ministre mexicain et renforce la coopération

ABOU DHABI, 14 avril 2026 (WAM) -- Son Altesse Cheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Vice-Premier ministre et Ministre des Affaires étrangères, a adressé ses félicitations à Roberto Velasco Álvarez pour sa nomination en tant que Secrétaire des Affaires étrangères des États-Unis du Mexique.

Au cours d'une conversation téléphonique, les deux hauts diplomates ont discuté des relations bilatérales ainsi que des domaines de coopération et d'action conjointe, en plus des opportunités de croissance dans divers secteurs afin de servir leurs intérêts communs.

Son Altesse Cheikh Abdullah a exprimé ses vœux de réussite à Roberto Velasco Álvarez dans ses nouvelles fonctions, réaffirmant son engagement à œuvrer ensemble pour renforcer la coopération et le partenariat de manière à soutenir les priorités de développement des deux nations et leur volonté de parvenir à une croissance globale et à une prospérité économique durable.

Les deux ministres ont également passé en revue les derniers développements régionaux, le Ministre mexicain des Affaires étrangères réaffirmant la pleine solidarité de son pays avec les Émirats arabes unis à la suite des attaques de missiles iraniennes non provoquées et terroristes.