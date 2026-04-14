Le MENAFATF participe pour la première fois aux réunions de printemps de la Banque mondiale et du FMI à Washington

WASHINGTON, 14 avril 2026 (WAM) – Le Groupe d’action financière du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENAFATF), présidé par Hamid Saif Al Zaabi, participe pour la première fois aux réunions de printemps du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (FMI), entamées lundi à Washington et prévues jusqu’au 18 avril.

Al Zaabi a affirmé que cette première participation constitue une plateforme importante pour renforcer la coordination régionale et internationale.

Il a indiqué que la présidence des Émirats arabes unis met l’accent sur le renforcement de la préparation des États membres aux prochaines évaluations mutuelles, conformément à la méthodologie du Groupe d’action financière (GAFI), fondée sur la mesure de l’efficacité et l’obtention de résultats.

Il a ajouté que le MENAFATF œuvre à renforcer l’échange d’expertises et de meilleures pratiques entre les États membres, ainsi qu’à développer les capacités institutionnelles, contribuant ainsi à améliorer l’efficacité des systèmes de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et la prolifération, tout en traduisant les normes internationales en résultats concrets et durables.

Il a également souligné que ces réunions offrent l’occasion de renforcer les partenariats internationaux avec les institutions financières et d’échanger des points de vue sur les principaux défis économiques mondiaux, notamment la stabilité et la durabilité financières, réaffirmant l’engagement du MENAFATF à soutenir la coordination régionale et à renforcer son intégration dans les efforts internationaux.