En marge de la visite du prince héritier d’Abou Dhabi, l’envoyé spécial du président des Émirats arabes unis en Chine rencontre le ministre chinois des Affaires étrangères

PEKIN, 14 avril 2026 (WAM) – Son Excellence Khaldoon Khalifa Al Mubarak, envoyé spécial du président des Émirats arabes unis en Chine et président de l’Autorité des affaires exécutives, a tenu lundi à Pékin une réunion avec Son Excellence Wang Yi, ministre des Affaires étrangères de la République populaire de Chine, en marge de la visite officielle de Son Altesse Cheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, prince héritier d’Abou Dhabi, en Chine.

Son Excellence Dr Sultan bin Ahmed Al Jaber, ministre de l’Industrie et des Technologies avancées, et Son Excellence Lana Nusseibeh, ministre d’État, ont participé à la réunion.

Les deux parties ont examiné les relations bilatérales solides entre les Émirats arabes unis et la République populaire de Chine, dans le cadre du partenariat stratégique global qui renforce les liens entre les deux pays et leurs peuples, reflétant une volonté commune de développer la coopération dans divers domaines.

Dans le contexte des évolutions régionales et internationales, les deux parties ont également abordé plusieurs questions, soulignant l’importance de poursuivre la coordination conjointe.