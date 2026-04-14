Le prince héritier d’Abou Dhabi rencontre les présidents de grandes entreprises chinoises

PÉKIN, 14 avril 2026 (WAM) – Son Altesse Cheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Prince héritier d’Abou Dhabi, a rencontré les présidents de grandes entreprises chinoises opérant dans des secteurs clés prioritaires, notamment l’énergie, la pétrochimie, l’investissement souverain, la technologie avancée, les énergies renouvelables et l’électronique.

Les réunions ont porté sur le renforcement du partenariat stratégique global entre les Émirats arabes unis et la Chine, ainsi que sur l’exploration de nouvelles voies pour faire progresser la coopération économique et le développement entre les deux pays.

Son Altesse a rencontré Dai Houliang, Président de China National Petroleum Corporation (CNPC).

Les deux parties ont discuté des moyens d’élargir la coopération dans le secteur de l’énergie, y compris les solutions d’énergie propre et le renforcement des chaînes d’approvisionnement pour soutenir la sécurité énergétique régionale et mondiale, ainsi que l’échange de points de vue sur les opportunités de coopération future.

Son Altesse Cheikh Khaled a également rencontré Liao Zengtai, Président de Wanhua Chemical Group, où les discussions se sont concentrées sur les opportunités de coopération dans le secteur manufacturier, en tirant parti des technologies avancées et modernes pour améliorer l’efficacité opérationnelle et soutenir la durabilité industrielle.

Cheikh Khaled a rencontré Zhang Qingsong, Président et Directeur général de China Investment Corporation (CIC), afin de discuter de l’avancement du partenariat d’investissement, d’explorer des opportunités prometteuses sur les deux marchés et de renforcer la coopération dans les domaines prioritaires pour soutenir les intérêts stratégiques communs et les objectifs de développement durable.

Le Prince héritier d’Abou Dhabi a également rencontré Robin Zeng Yuqun, Fondateur et Directeur général de Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL), leader mondial des batteries lithium-ion et des solutions de stockage d’énergie. Les discussions ont porté sur le renforcement de la coopération en matière d’efficacité énergétique, l’avancement de l’échange de connaissances dans la fabrication de batteries, le soutien aux solutions de mobilité intelligente et l’utilisation des technologies avancées pour faire progresser les objectifs de neutralité carbone.

Son Altesse Cheikh Khaled a également rencontré Lei Jun, Président de Xiaomi Corporation. La réunion a exploré les opportunités de collaboration dans l’innovation technologique et l’électronique avancée, ainsi que les moyens de renforcer le partenariat pour soutenir la transformation numérique dans les secteurs prioritaires des programmes de croissance économique des deux pays.

Les réunions se sont déroulées en présence de Son Altesse Cheikh Zayed bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan ; Khaldoon Khalifa Al Mubarak, Envoyé spécial du Président des Émirats arabes unis en Chine et Président de l’Autorité des affaires exécutives ; Dr Sultan Ahmed Al Jaber, Ministre de l’Industrie et des Technologies avancées et Directeur général du groupe ADNOC ; Mohamed Hassan Alsuwaidi, Ministre de l’Investissement ; Hussain bin Ibrahim Al Hammadi, Ambassadeur des Émirats arabes unis auprès de la République populaire de Chine ; Saif Saeed Ghobash, Secrétaire général du Conseil exécutif d’Abou Dhabi et Président du Bureau du Prince héritier ; et Maryam Eid AlMheiri, Présidente du Bureau des médias d’Abou Dhabi et Conseillère aux relations stratégiques à la Cour du Prince héritier.