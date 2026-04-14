Le président des Émirats arabes unis rencontre le président du Conseil européen pour examiner les développements régionaux

ABOU DHABI, 14 avril 2026 (WAM) – Le Président des Émirats arabes unis, Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, a reçu aujourd’hui Son Excellence António Costa, Président du Conseil européen, en visite aux Émirats arabes unis dans le cadre d’une tournée régionale.

Au cours de la rencontre, les deux parties ont discuté des développements dans la région et de leurs répercussions sur la paix et la sécurité régionales et internationales, ainsi que de leur impact sérieux sur la sécurité maritime, l’approvisionnement énergétique et l’économie mondiale.

Ils ont également abordé les attaques terroristes iraniennes visant des civils et des infrastructures civiles aux Émirats arabes unis et dans d’autres pays de la région, soulignant qu’elles constituent une violation du droit international et des normes, et compromettent la sécurité et la stabilité régionales.

Son Excellence Costa a affirmé la solidarité du Conseil européen avec les Émirats arabes unis et les pays de la région concernant les mesures qu’ils prennent pour préserver leur sécurité, leur stabilité et la sûreté de leurs populations.

Les deux parties ont également examiné divers aspects de la coopération entre les Émirats arabes unis, l’Union européenne et ses États membres, réaffirmant leur engagement commun à soutenir les négociations sur l’Accord de partenariat économique global et l’Accord de partenariat stratégique, et soulignant l’importance d’élargir la coopération de manière à soutenir les intérêts mutuels.

La réunion s’est déroulée en présence de Son Altesse Cheikh Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Vice-Président du Bureau présidentiel pour le développement et les affaires des familles des martyrs ; Son Altesse Cheikh Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Vice-Président du Bureau présidentiel pour les affaires spéciales ; Son Excellence Cheikh Mohamed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan, Conseiller du Président des Émirats arabes unis, ainsi que plusieurs responsables.