Les Émirats arabes unis et le Sénégal renforcent la préparation de la Conférence ONU sur l’eau 2026

ABOU DHABI, 14 avril 2026 (WAM) – Les Émirats arabes unis et le Sénégal, en tant que co-hôtes de la Conférence des Nations Unies sur l’eau 2026, ont organisé une réunion virtuelle de haut niveau avec les ministres et hauts représentants des douze co-présidents des six dialogues interactifs de la conférence.

Il s’agissait de la deuxième réunion de haut niveau, faisant suite à la Réunion préparatoire de haut niveau tenue à Dakar, Sénégal, les 26 et 27 janvier 2026.

La réunion a renforcé l’alignement politique au plus haut niveau, consolidé la cohérence autour des priorités clés et offert l’occasion de faire le point sur l’avancement des préparatifs de chaque dialogue interactif, tout en identifiant les synergies entre les six dialogues.

Les ministres et hauts représentants ont échangé leurs points de vue sur les moyens de placer l’eau au cœur de l’agenda mondial, de maintenir l’élan politique, de mobiliser des ressources et de promouvoir une action coordonnée et durable à long terme.

Au cours de la réunion, Son Excellence Abdulla Balalaa, Ministre adjoint des Affaires étrangères chargé de l’Énergie et du Développement durable, a déclaré : « Malgré les circonstances actuelles, les Émirats arabes unis restent inébranlables dans leur engagement au plus haut niveau politique pour assurer le succès et l’impact de la Conférence. »

Il a ajouté : « Ce que nous construisons ensemble est sans précédent. Les attentes sont élevées et je suis convaincu qu’ensemble, nous pouvons réaliser quelque chose de véritablement transformateur lors de la Conférence des Nations Unies sur l’eau 2026 à Abou Dhabi. »

Son Excellence Cheikh Tidiane Dieye, Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement du Sénégal, a souligné : « Face à des défis croissants dans un monde en constante évolution, nous devons positionner l’eau comme un puissant moteur de paix, de solidarité et de développement. Assurer l’avenir de cette ressource vitale pour les populations et la planète exige une coopération efficace, des investissements innovants et adéquats, et surtout, un multilatéralisme responsable et orienté vers l’action au service des populations, de la biodiversité et des générations futures. »

La réunion s’inscrit dans la continuité de deux mois d’engagement technique soutenu entre les co-hôtes et les six co-présidents. Plus récemment, les points focaux techniques des douze co-présidents se sont réunis le 25 mars à Rome, en marge de la 43e réunion de l’ONU-Eau, considérée comme la plus importante de son genre, pour présenter leurs plans de travail, s’accorder sur les modalités de travail et renforcer la coordination avec le système des Nations Unies tout au long du processus préparatoire.

La Conférence des Nations Unies sur l’eau 2026, co-organisée par les Émirats arabes unis et le Sénégal à Abou Dhabi, vise à accélérer la mise en œuvre de l’Objectif de développement durable 6, garantissant la disponibilité et la gestion durable de l’eau et de l’assainissement pour tous.

Les co-présidents des dialogues interactifs, sélectionnés en janvier 2026, sont :

• L’eau pour les populations : Ghana et Suisse

• L’eau pour la prospérité : Chine et Espagne

• L’eau pour la planète : Égypte et Japon

• L’eau pour la coopération : Finlande et Zambie

• L’eau dans les processus multilatéraux : Allemagne et Mexique

• Investissements pour l’eau : France et Afrique du Sud