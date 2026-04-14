L’Hôpital Burjeel inaugure un Pavillon Coréen pour offrir expertise médicale coréenne aux EAU

ABOU DHABI, 14 avril 2026 (WAM) -- L’Hôpital Burjeel d’Abou Dhabi, un établissement de premier plan relevant de Burjeel Holdings, a inauguré le Pavillon Coréen, une plateforme clinique dédiée visant à apporter l’expertise médicale coréenne reconnue et ses protocoles de traitement aux patients des Émirats arabes unis et de la région.

Le Pavillon a été inauguré en présence de Son Excellence le Dr Sultan Ahmed Al Jaber, Ministre de l’Industrie et des Technologies Avancées ; de Son Excellence Hamad Sayah Al Mazrouei, Sous-secrétaire du Département du Développement Économique d’Abou Dhabi ; de Son Excellence Jung Kyung Park, Chargé d’Affaires de la République de Corée auprès des Émirats arabes unis ; du Dr Shamsheer Vayalil, Président du Conseil d’Administration et Directeur Général de Burjeel Holdings ; d’Omran Al Khoori, Membre du Conseil d’Administration de Burjeel Holdings ; ainsi que d’autres dignitaires et hauts responsables de la direction.

Le Pavillon a été développé en réponse au nombre croissant de patients de la région qui se rendaient traditionnellement en Corée du Sud pour des diagnostics avancés, des interventions chirurgicales complexes et des programmes de rééducation spécialisés.

En intégrant des spécialistes formés en Corée et des parcours de soins coréens au sein de l’écosystème hospitalier existant de Burjeel, cette initiative permet aux patients d’accéder à des standards de soins reconnus internationalement sans avoir à voyager à l’étranger.

L’une des caractéristiques clés du Pavillon est son modèle de soins centré sur le patient, où les équipes cliniques se déplacent vers le patient plutôt que d’exiger que celui-ci se rende dans plusieurs départements. Cette approche coordonnée permet des consultations multidisciplinaires dans un même espace, améliorant ainsi l’efficacité, le confort et la continuité des soins.

« Notre objectif est de lever les obstacles auxquels les patients sont souvent confrontés lorsqu’ils recherchent des soins médicaux avancés à l’étranger. Le Pavillon Coréen est conçu pour offrir le même niveau d’excellence clinique, de précision et de protocoles de rééducation que les patients associent aux grandes institutions coréennes, mais dans un environnement familier et accessible. Il s’agit d’une étape importante pour renforcer la confiance des patients, améliorer les résultats et redéfinir la manière dont les soins spécialisés sont dispensés dans la région », a déclaré le Dr Vayalil.

Le Pavillon Coréen propose des services en chirurgie orthopédique, neurochirurgie et chirurgie de la colonne vertébrale, médecine physique et réadaptation, urologie, oto-rhino-laryngologie, médecine interne et dentisterie.

Chaque spécialité suit des protocoles fondés sur des preuves, alignés sur ceux des principales institutions coréennes, et bénéficie de technologies avancées de diagnostic et de traitement. Pour les patients nécessitant des soins plus complexes ou prolongés, les services sont intégrés de manière transparente aux installations avancées de l’Hôpital Burjeel d’Abou Dhabi afin d’assurer la continuité et la sécurité des soins.

Le Dr Jisoon Park, Consultant en chirurgie orthopédique spécialisé dans l’épaule et le membre supérieur et Directeur de la Pratique Coréenne à l’Hôpital Burjeel, a déclaré que le Pavillon reflète un engagement commun envers la médecine de précision et les soins centrés sur le patient. « Les soins de santé coréens reposent sur une formation clinique rigoureuse, des techniques chirurgicales mini-invasives et des parcours de rééducation structurés. À travers le Pavillon Coréen, nous apportons ces atouts au sein du cadre multidisciplinaire de Burjeel, garantissant aux patients une évaluation complète, un traitement précis et un suivi coordonné sous un même toit », a-t-il affirmé.