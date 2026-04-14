Mansour bin Zayed reçoit le vice-Premier ministre de l’Ouzbékistan

ABOU DHABI, 14 avril 2026 (WAM) -- Son Altesse Cheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, Vice-Président, Vice-Premier Ministre et Président de la cour Présidentielle, a reçu aujourd'hui Jamshid Khodjaev, Vice-Premier Ministre de la République d'Ouzbékistan, ainsi que sa délégation accompagnante au Qasr Al Watan à Abou Dhabi.

Au cours de la réunion, les deux parties ont discuté des moyens de renforcer les relations bilatérales entre les Émirats arabes unis et la République d'Ouzbékistan et ont exploré les perspectives de développement dans divers domaines, de manière à servir les intérêts mutuels et à bénéficier aux deux pays et peuples amis.

La réunion s'est déroulée en présence de Son Excellence Suhail Mohamed Al Mazrouei, Ministre de l'Énergie et de l' Infrastructures.