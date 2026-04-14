Le secteur du tourisme constitue un pilier clé de l’économie nationale et un moteur majeur du développement durable, selon Saud bin Saqr

RAS AL KHAIMAH, 14 avril 2026 (WAM) -- Son Altesse Cheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, Membre du Conseil suprême et Souverain de Ras Al Khaimah, a déclaré que le secteur du tourisme représente un pilier clé de l’économie nationale et un moteur majeur du développement durable, soutenu par la vision ambitieuse des Émirats arabes unis, des bases solides et une infrastructure avancée, qui ont consolidé sa position parmi les principales destinations touristiques mondiales.

Cette déclaration a été faite lors de la participation aujourd’hui de Son Altesse Cheikh Saud, accompagné de Cheikh Ahmed bin Saud bin Saqr Al Qasimi, Président du Département des services publics de Ras Al Khaimah, à la réunion du Conseil du tourisme des Émirats organisée par le Ministère de l’Économie et du Tourisme à l’InterContinental Ras Al Khaimah Mina Al Arab Resort.

La réunion était présidée par Son Excellence Abdulla bin Touq Al Marri, Ministre de l’Économie et du Tourisme, et a réuni des hauts responsables, des représentants des secteurs du tourisme et de l’hôtellerie, ainsi que plus de 150 établissements touristiques de tout le pays.

Son Altesse Cheikh Saud a souligné que, sous la sage direction de Son Altesse le Président Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, les Émirats arabes unis ont fermement établi leur position sur la carte touristique mondiale, devenant l’une des destinations les plus prisées au monde.

Il a ajouté que le secteur du tourisme à Ras Al Khaimah constitue un pilier central de la stratégie de développement de l’émirat, guidé par une vision claire visant à réaliser une croissance durable et tournée vers l’avenir, soutenue par l’expertise et renforcée par des partenariats efficaces.

Son Altesse Cheikh Saud a mis en avant le fait que l’émirat a développé un modèle touristique solide et diversifié qui soutient la croissance économique, améliore la qualité de vie et renforce sa compétitivité et son statut touristique aux niveaux local, régional et mondial, grâce à une planification prospective et une coopération étroite avec les entités concernées.

Il a affirmé que Ras Al Khaimah continuera de renforcer son secteur touristique, en tirant parti de son infrastructure avancée, de projets de haute qualité et d’investissements croissants pour consolider sa position de destination touristique de premier plan et accroître la contribution du secteur au PIB de l’émirat.

Son Altesse le Souverain de Ras Al Khaimah a également noté que les Émirats arabes unis ont surmonté divers défis tout au long de leur parcours de développement, en ressortant chaque fois plus forts et plus cohésifs grâce à leur leadership avisé, à la cohésion sociale et au sentiment partagé d’unité, d’appartenance et de responsabilité parmi les citoyens et les résidents.

Il a souligné que l’infrastructure avancée du pays, ses institutions établies, ses aéroports de classe mondiale et ses destinations touristiques de premier plan constituent une base solide pour une croissance continue et renforcent sa capacité à relever efficacement les changements mondiaux et à les transformer en opportunités soutenant le développement et la compétitivité.

Son Altesse Cheikh Saud a insisté sur l’importance de la collaboration continue entre les départements gouvernementaux et les partenaires du secteur privé pour explorer de nouvelles opportunités, stimuler l’innovation et suivre les tendances mondiales, garantissant ainsi la trajectoire de croissance soutenue du secteur.

Abdulla bin Touq Al Marri a présidé les sessions du conseil, qui ont débuté par une allocution d’ouverture présentant la vision nationale et les orientations futures du secteur du tourisme, suivie d’une discussion ouverte avec les représentants du tourisme et de l’hôtellerie sur les principaux défis, opportunités, perspectives de croissance, innovation, développement du marché, ainsi que des propositions et recommandations pour soutenir la prochaine phase du secteur.

Al Marri a indiqué que, guidés par la vision du leadership, les Émirats arabes unis ont accordé une grande importance au développement du secteur du tourisme en tant que moteur clé de la croissance économique et de la compétitivité. Au cours des dernières années, le pays a renforcé ses partenariats avec les principaux marchés touristiques pour accroître son attractivité mondiale et s’est concentré sur la fourniture d’expériences touristiques intégrées et distinctives basées sur l’innovation et la qualité de service, tout en modernisant l’infrastructure touristique conformément à la Stratégie touristique des Émirats arabes unis 2031.

Il a ajouté : « Nous avons travaillé avec les principaux marchés touristiques pour assouplir les restrictions de voyage, tout en garantissant des politiques de voyage flexibles et compétitives. Nous continuons également à collaborer avec les compagnies d’assurance, les gestionnaires de programmes de voyages d’affaires et les entités concernées dans les principaux marchés émetteurs afin de soutenir la fluidité des déplacements et d’améliorer la compétitivité des secteurs du tourisme et de l’hôtellerie dans la période à venir. »

Il a également présenté les indicateurs positifs de performance du secteur de l’hôtellerie pour janvier et février 2026, qui reflètent un début d’année solide. Les taux d’occupation hôtelière ont atteint environ 85 %, tandis que les revenus ont dépassé 9,8 milliards d’AED au cours des deux mois, enregistrant une croissance annuelle de 17 %, ce qui souligne la forte demande pour les destinations touristiques des Émirats arabes unis et la confiance du marché mondial dans leur compétitivité.