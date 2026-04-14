Le Prince héritier d'Abou Dhabi conclut une visite officielle en République populaire de Chine

PÉKIN, 14 avril 2026 (WAM) -- Son Altesse Cheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Prince héritier d'Abou Dhabi, a conclu une visite officielle en République populaire de Chine, visant à renforcer davantage le partenariat global EAU-Chine dans les secteurs prioritaires et à faire progresser la coopération économique et de développement entre les deux nations.

Au cours de la visite, Son Altesse Cheikh Khaled bin Mohamed a rencontré Xi Jinping, Président de la République populaire de Chine, et Li Qiang, Premier ministre du Conseil d'État, afin de consolider les relations bilatérales et d'élargir la coopération vers de nouveaux horizons dans des domaines clés d'intérêt stratégique commun.

Il a exprimé sa gratitude et sa reconnaissance pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité reçus, transmettant ses meilleurs vœux de progrès continu, de développement et de prospérité à la Chine et à son peuple.