Saqr Ghobash et le président du Parlement turc réaffirment leur condamnation des attaques iraniennes flagrantes contre le territoire des Émirats arabes unis

ISTANBUL, 14 avril 2026 (WAM) -- Saqr Ghobash, Président du Conseil national fédéral (FNC), et Numan Kurtulmuş, Président de la Grande Assemblée nationale de Türkiye, ont réaffirmé leur condamnation de ce qu'ils ont qualifié d’attaques flagrantes de l’Iran contre le territoire des Émirats arabes unis.

Cette déclaration a été faite lors de la visite officielle de Ghobash à Istanbul pour participer à la 152e Assemblée de l’Union interparlementaire (UIP) et à la 217e session du Conseil directeur, organisées par le Parlement turc.

Au cours de la réunion, les deux parties ont discuté des développements graves dans la région, dans un contexte de tensions militaires croissantes qui menacent de la faire basculer vers une phase dangereuse d’instabilité, ainsi que des attaques non provoquées de l’Iran visant les Émirats arabes unis, les États du Golfe, la Jordanie et plusieurs pays frères.

Numan Kurtulmuş a accueilli Saqr Ghobash et la délégation qui l’accompagnait, exprimant son appréciation pour le renforcement des liens entre les deux pays. Il a souligné que la région traverse une phase critique nécessitant des efforts accrus pour trouver des solutions aux crises en cours. Il a insisté sur le fait que l’expansion du conflit par l’Iran dans la région du Golfe est inacceptable, en particulier à la lumière des attaques visant les Émirats arabes unis et plusieurs pays du Golfe, réaffirmant le rejet ferme par la Türkiye de ces agressions.

Il a également mis en avant la solidarité de la Türkiye avec les Émirats arabes unis, tant au niveau de la direction que du peuple, face à ces défis, exprimant son plein soutien et souhaitant sécurité et stabilité continues au pays.

Saqr Ghobash a affirmé que les relations internationales des Émirats arabes unis sont guidées par une vision stratégique fondée sur le partenariat et l’équilibre, notant son appréciation pour la position de la Türkiye à cet égard. Il a souligné que les Émirats arabes unis ont toujours privilégié les solutions diplomatiques comme approche principale pour résoudre les crises, conformément à leur engagement envers le droit international et les principes de bon voisinage.

Il a évoqué les pratiques du régime iranien dans la région, en particulier l’utilisation de drones et de missiles ainsi que le ciblage de sites civils, soulignant que de telles actions constituent une menace directe pour la sécurité et la stabilité régionales et internationales.

Il a également mis en garde contre les conséquences des tentatives de l’Iran de fermer le détroit d’Hormuz, compte tenu de son impact significatif sur l’économie mondiale, insistant sur l’importance de préserver la liberté de navigation internationale.

Saqr Ghobash a souligné que le ciblage des Émirats arabes unis, des États du Golfe et des pays arabes frères sous quelque prétexte que ce soit constitue un acte d’agression inacceptable qui ne peut être justifié, ignoré ou considéré comme un incident passager.

Il a insisté sur le fait que la préservation de la souveraineté nationale et la protection du territoire, de l’espace aérien et des eaux territoriales constituent une ligne rouge et une responsabilité qui ne sauraient être compromises.

Il a cité les propos de Son Altesse le Président Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, déclarant que « les Émirats arabes unis sont résilients ; leur peau est épaisse et leur chair est amère », affirmant que les Forces armées des Émirats arabes unis et le système de défense nationale ont réussi à repousser l’attaque iranienne.

La réunion s’est déroulée en présence du Dr Ali Rashid Al Nuaimi, ainsi que des membres du FNC Dr Mouza Al Shamsi, Ahmed Khouri et Khalid Al Khurji ; du Dr Omar Al Nuaimi, Secrétaire général du Conseil ; et de Saeed Thani Al Dhaheri, Ambassadeur des Émirats arabes unis en Türkiye.