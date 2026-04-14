L’Aéroport International de Dubaï accueille 95,2 millions de passagers en 2025 selon l’ACI

MONTRÉAL, le 14 avril 2026 (WAM) -- L’Aéroport International de Dubaï s’est classé parmi les aéroports les plus fréquentés au monde pour le trafic de passagers internationaux, ayant accueilli 95,2 millions de passagers en 2025, réaffirmant ainsi sa position en tant que plaque tournante majeure de l’aviation mondiale.

Le classement, publié aujourd’hui par le Conseil International des Aéroports (ACI), a mis en avant la force continue des principaux aéroports dans le soutien de la connectivité aérienne mondiale, des flux de voyageurs et du commerce.

L’Aéroport International de Dubaï a poursuivi ses solides performances, se classant deuxième au niveau mondial en termes de trafic total de passagers, tandis que l’Aéroport International Hartsfield-Jackson d’Atlanta a conservé la première place avec 106,3 millions de passagers, suivi par l’Aéroport Haneda de Tokyo en troisième position.

Les classements de l’ACI ont mis en lumière les principaux hubs de l’industrie selon le nombre total de passagers, de passagers internationaux, de fret aérien et de mouvements d’aéronefs. Ces aéroports jouent un rôle essentiel dans le système mondial de transport aérien, en assurant la connectivité et en permettant le déplacement efficace des personnes et des marchandises à travers le monde.