Le Championnat national de MMA des Émirats arabes unis s’apprête à se tenir pour sa huitième édition

ABOU DHABI, 14 avril 2026 (WAM) -- La Fédération émirienne de Jiu-Jitsu et d’Arts Martiaux Mixtes se prépare à organiser la huitième édition du Championnat National d’Arts Martiaux Mixtes des Émirats Arabes Unis les 18 et 19 avril à la Mubadala Arena, dans la Cité sportive Zayed.

La Fédération a achevé toutes les préparations nécessaires pour lancer l’événement, qui verra la participation d’athlètes de différents groupes d’âge, dans le cadre de ses efforts stratégiques visant à développer et promouvoir ce sport à travers les Émirats.

Les préparatifs couvrent tous les aspects organisationnels et techniques, constituant une partie essentielle d’un cadre intégré visant à offrir un environnement compétitif de classe mondiale et durable pour tester la forme mentale et physique des concurrents.

Les participants sont prêts à concourir dans les catégories Jeunes D (10-11 ans), Jeunes C (12-13 ans), Jeunes B (14-15 ans), Jeunes A (16-17 ans) et Adultes (18 ans et plus). Le format du championnat s’aligne sur le parcours de compétition établi par la Fédération et contribue à promouvoir l’engagement des différents groupes d’âge au sein d’un système de développement intégré.

Mohammed Bin Dalmouj Al Dhaheri, membre du conseil d’administration de la Fédération émirienne de Jiu-Jitsu et d’Arts Martiaux Mixtes, a souligné que l’attention portée à ce sport au niveau national reflète la vision du pays visant à cultiver et développer les talents des générations futures. Il a également noté que le tournoi progresse de manière significative chaque année en termes de nombre de participants et de qualité compétitive.

Al Dhaheri a ajouté que l’intérêt croissant pour les arts martiaux mixtes témoigne d’une prise de conscience accrue du public quant au rôle positif de ce sport dans la construction du caractère, le renforcement de la confiance en soi et le développement de la capacité à relever les défis.

Il a conclu en affirmant que de telles initiatives sont essentielles pour renforcer la présence des Émirats Arabes Unis sur la scène mondiale des sports de combat.