Art Dubaï annonce la liste préliminaire des participants à son édition spéciale 2026

DUBAÏ, 15 avril 2026 (WAM) – Art Dubai, organisé sous le patronage de Son Altesse le Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice-Président, Premier Ministre et Souverain de Dubaï, a annoncé aujourd’hui la liste préliminaire des participants à son édition spéciale 2026, qui se tiendra au Madinat Jumeirah du 15 au 17 mai.

La foire d’art, qui vise à renforcer davantage la position de Dubaï en tant que pôle mondial de premier plan pour la culture, les arts et l’économie créative, proposera une avant-première VIP le 14 mai.

Depuis 20 ans, Art Dubai soutient les artistes, galeries et collectionneurs dont les voix, idées et pratiques ont construit et entretenu le paysage culturel de la région. Cette édition spéciale reflète à la fois cette histoire et le moment présent, en proposant un programme ciblé qui s’appuie sur les forces fondamentales de la foire : indépendance, profondes racines locales et régionales, et perspectives mondiales diverses.

Organisé dans un format modifié au Madinat Jumeirah, le programme 2026 mettra en avant les galeries, institutions et communautés qui ont façonné la scène artistique et le marché de la région, et présentera plus de 75 expositions de galeries commerciales, de participants institutionnels et de partenaires.

Dubai Culture est le partenaire stratégique de cette édition spéciale, présentée en partenariat avec A.R.M. Holding et un ensemble d’institutions culturelles de premier plan, dans un modèle qui reflète l’intégration des rôles entre les secteurs public et privé pour soutenir l’économie créative. Madinat Jumeirah est le siège d’Art Dubai.





Benedetta Ghione, Directrice Exécutive du groupe Art Dubai, a déclaré : « Art Dubai a toujours été plus qu’une foire d’art conventionnelle, évoluant vers une plateforme internationale pour la scène culturelle de cette région à mesure qu’elle mûrit. Cette édition spéciale démontrera la résilience de la scène culturelle des Émirats arabes unis ainsi que la force de la collaboration, en réunissant galeries, artistes et institutions à un moment où ce rôle de rassemblement semble plus important que jamais. L’histoire d’Art Dubai est celle de Dubaï, et produire cette édition spéciale n’aurait été possible qu’à Dubaï, pour une organisation qui a grandi main dans la main avec la ville, et avec le soutien de nos partenaires de longue date. Les circonstances actuelles font que ce n’est peut-être pas ce que nous avions prévu pour marquer notre 20e édition, mais les galeries et les programmes plus larges représentent ce qui rend Art Dubai à la fois unique et spécial. »

Dunja Gottweis, Directrice de la Foire Art Dubai, a souligné : « Cette édition spéciale d’Art Dubai réunit des galeries de près de 20 pays, avec une forte représentation régionale et internationale. Cela témoigne du rôle unique qu’Art Dubai a joué depuis deux décennies pour soutenir et maintenir Dubaï en tant que centre du marché de l’art de la région. Couvrant les pratiques contemporaines, modernes et numériques, le programme des galeries offre une diversité de perspectives, des artistes émergents aux noms plus établis, aux côtés de présentations historiques significatives. Ce qui ressort, c’est la force et l’intention de ces présentations : les galeries présentent des œuvres ambitieuses et réfléchies, reflétant à la fois la profondeur de la région et ses connexions à travers un ensemble plus large de contextes culturels. »

Alexie Glass-Kantor, Directrice Exécutive, Curatorial, du groupe Art Dubai, a ajouté : « ‘Les choses que nous faisons ensemble’ a été un fil conducteur dans la conception du programme – réfléchir à la manière dont artistes, galeries, institutions et publics entrent en relation à travers la foire. Des installations à grande échelle aux conférences, performances et moments plus informels de rassemblement, l’accent est mis sur la création d’une expérience connectée et ouverte. Développé en collaboration avec des institutions culturelles de premier plan aux Émirats arabes unis et dans la région, le programme met en dialogue différentes formes de pratiques et invite le public à prendre le temps, à s’engager et à découvrir les œuvres de manière inattendue. »

Ancrée à Dubaï et profondément connectée à l’ensemble de la région, cette édition spéciale d’Art Dubai continue de mettre en lumière le statut de Dubaï en tant que pôle commercial de l’art dans la région et reflète l’importance de la foire dans l’écosystème culturel. Couvrant un éventail de pratiques contemporaines, modernes et numériques, et reflétant l’engagement continu d’Art Dubai à relier les pratiques régionales aux contextes mondiaux, cette édition présentera plus de 45 expositions de galeries, dont environ 60 % issues de la région.

Les participants incluent des galeries internationales engagées dans la région depuis des décennies, aux côtés de celles qui ont joué un rôle déterminant dans la structuration du paysage culturel régional.

Cette édition mettra en lumière les galeries de Dubaï qui ont évolué avec la foire et accueillera plusieurs exposants pour la première fois – y compris des nouveaux venus internationaux et régionaux – dans la famille Art Dubai. En réponse aux défis auxquels de nombreuses galeries sont actuellement confrontées, cette édition marque le lancement d’un modèle innovant de partage des risques, selon lequel les frais de stand des galeries seront payés en fonction du succès.

Grâce à ses partenariats avec le gouvernement, le secteur privé et les partenaires culturels, Art Dubai est profondément ancré dans l’écologie créative de la ville et s’engage à développer des initiatives à long terme qui reflètent les ambitions culturelles de Dubaï et la diversité de ses communautés.

En complément des expositions de galeries, cette édition spéciale d’Art Dubai proposera un programme complet d’expositions, d’installations à grande échelle, de commandes, de performances et de projections, ainsi qu’un programme quotidien de conférences et de discussions.