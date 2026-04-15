Le président du Parlement arabe renouvelle sa condamnation des attaques iraniennes visant plusieurs pays arabes

ISTANBUL, 15 avril 2026 (WAM) -- Mohammad Ahmed Al Yamahi, Président du Parlement arabe, a déclaré que la région arabe traverse une phase extrêmement sensible et dangereuse, à la lumière de la montée des menaces affectant la sécurité et la stabilité des pays arabes.

Il a réitéré sa condamnation des attaques flagrantes de l’Iran visant des installations d’infrastructure et des civils dans plusieurs pays arabes, ce qui nécessite une position arabe unifiée et ferme.

Cette déclaration a été faite lors de son discours prononcé à l’occasion de sa participation à la réunion de coordination du Groupe arabe à l’Union interparlementaire, tenue avant l’ouverture de l’Assemblée générale de l’Union, avec la participation des présidents des conseils et parlements arabes, dans le but de coordonner les positions arabes concernant les questions inscrites à l’ordre du jour de l’Union.

Le Président du Parlement arabe a souligné que la cause palestinienne traverse l’une de ses étapes les plus dangereuses, notamment avec la poursuite des politiques israéliennes et l’escalade de graves violations, qui ont atteint le point où la Knesset a adopté une loi raciste légalisant l’exécution de prisonniers palestiniens et l’intensification de l’expansion des colonies en Cisjordanie.

Il a également évoqué la guerre destructrice et l’agression israélienne continue auxquelles le Liban est confronté.

Al Yamahi a affirmé que ces défis graves exigent aujourd’hui, plus que jamais, l’unité arabe, le renforcement de la solidarité, l’intensification de la coordination conjointe et l’adoption de positions unifiées au sein des différents forums régionaux et internationaux.

Il a souligné le soutien du Parlement arabe à toutes les décisions et mesures prises par les présidents des conseils et parlements arabes, exprimant sa pleine disponibilité à jouer un rôle actif dans le renforcement de l’action parlementaire arabe aux niveaux régional et international.