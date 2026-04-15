L’enseignement en présentiel reprendra pour toutes les crèches, maternelles et écoles publiques et privées à partir du 20 avril

ABOU DHABI, le 15 avril 2026 (WAM) – Le ministère de l’Éducation a annoncé la reprise de l’enseignement en présentiel pour tous les enfants inscrits, les élèves, le personnel éducatif et le personnel administratif dans les crèches, jardins d’enfants et écoles publiques et privées, à compter du lundi 20 avril 2026.

Cette décision fait suite à l’achèvement par les établissements scolaires des plans nécessaires de préparation et de mise en état, incluant la préparation des installations, la formation du personnel éducatif et administratif, ainsi que la mise à jour des procédures de sécurité et de sûreté, renforçant ainsi un environnement d’apprentissage sûr et rassurant pour les élèves et leurs familles.

Le ministère a ajouté que les écoles privées auront la flexibilité de mettre en œuvre le modèle hybride par rotation lorsque cela sera nécessaire, conformément aux réglementations approuvées et sous la supervision des autorités éducatives locales, d’une manière qui tienne compte de la préparation de chaque établissement éducatif et garantisse une mise en œuvre fluide.

Il a également souligné que les écoles privées appliquant le modèle hybride par rotation doivent organiser le déploiement du personnel de manière à soutenir la continuité de l’apprentissage, sans exiger qu’un même enseignant assure simultanément l’enseignement en présentiel et à distance, préservant ainsi la qualité de l’éducation et l’équilibre de la charge professionnelle du personnel enseignant.

Le ministère a également indiqué que les établissements éducatifs resteront prêts à passer à des modes d’apprentissage alternatifs si nécessaire, garantissant ainsi la continuité de l’éducation avec flexibilité et fluidité.