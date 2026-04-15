Les EAU condamnent fermement la fusillade meurtrière dans une école en Turquie centrale

ABOU DHABI, 15 avril 2026 (WAM) -- Les Émirats arabes unis ont fermement condamné la fusillade survenue dans une école du centre de la Turquie, qui a fait plusieurs morts et blessés.

Dans un communiqué, le Ministère des Affaires étrangères (MoFA) a réitéré la ferme condamnation par les Émirats arabes unis de tels actes criminels et son rejet catégorique de toutes les formes de violence et d’extrémisme visant à porter atteinte à la sécurité et à la stabilité.

Le Ministère a exprimé ses sincères condoléances et sa sympathie aux familles des victimes, ainsi qu’au gouvernement et au peuple de la République de Turquie, et a souhaité un prompt rétablissement à tous les blessés.