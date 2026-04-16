Le chef de la Banque centrale des EAU met en avant la solidité financière aux réunions FMI 2026

WASHINGTON, 16 avril 2026 (WAM) -- La Banque centrale des Émirats arabes unis (CBUAE) a poursuivi sa participation aux Réunions de printemps 2026 du Fonds monétaire international (FMI) et du Groupe de la Banque mondiale, ainsi qu’aux réunions du G20, du G24 et des BRICS, qui se sont tenues à Washington, DC, du 13 au 18 avril 2026.

Les réunions ont réuni des gouverneurs de banques centrales, des ministres des finances et des représentants d’institutions financières internationales.

Khaled Mohamed Balama, Gouverneur de la CBUAE, a dirigé la délégation de la Banque lors de plusieurs réunions ministérielles et sessions de dialogue de haut niveau. La délégation comprenait Ebrahim Obaid Al Zaabi, Assistant du Gouverneur pour la politique monétaire et la stabilité financière ; Ahmed Saeed Al Qamzi, Assistant du Gouverneur pour la supervision bancaire et des assurances ; et Mohamed Al Marzooqi, Chef des relations internationales, en plus de plusieurs hauts responsables.

Khaled Mohamed Balama a prononcé le discours principal des Émirats arabes unis lors de la réunion de haut niveau de la région Moyen-Orient, Afrique du Nord et Pakistan (MENAP) avec le FMI, à laquelle a assisté Kristalina Georgieva, Directrice générale du FMI.

Le discours s’est concentré sur les évolutions de l’économie mondiale, les défis géopolitiques et leurs implications pour l’économie régionale et mondiale. Il a souligné le rôle proactif et de premier plan des Émirats arabes unis dans la préservation de la résilience des secteurs vitaux.

Il a également réaffirmé les efforts continus des Émirats arabes unis pour développer des cadres proactifs visant à renforcer l’efficacité du secteur financier, y compris le Proactive Financial Institution Resilience Package lancé par la CBUAE en mars, une première initiative du genre par une banque centrale dans la région, qui a contribué à renforcer la résilience et la durabilité du secteur.

Il a également dirigé la délégation lors des réunions du Groupe intergouvernemental des vingt-quatre sur les affaires monétaires internationales et le développement (G-24).

En marge des réunions, le Gouverneur et la délégation qui l’accompagnait ont tenu une série de réunions bilatérales avec plusieurs gouverneurs de banques centrales et hauts responsables d’institutions financières internationales. Cela comprenait des réunions distinctes avec Madis Müller, Gouverneur de Eesti Pank, et Natia Turnava, Gouverneure de la Banque nationale de Géorgie, au cours desquelles ils ont discuté des moyens de renforcer la coopération monétaire et financière, échangé des points de vue sur les priorités pour la prochaine phase, et exploré des opportunités pour développer davantage l’infrastructure financière des deux parties.

Cette participation régulière reflète le rôle de la CBUAE dans la contribution au dialogue international sur l’avenir de l’économie mondiale et la stabilité financière, soulignant la position des Émirats arabes unis en tant que partenaire actif soutenant les efforts visant à promouvoir la stabilité économique et financière aux niveaux régional et international.