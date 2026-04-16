Barings ouvre un nouveau bureau à Abou Dhabi pour renforcer sa présence au Moyen-Orient

ABOU DHABI, 16 avril 2026 (WAM) -- Barings, l’un des principaux gestionnaires mondiaux d’investissements alternatifs, a annoncé aujourd’hui l’ouverture de son nouveau bureau à Abou Dhabi.

Ce nouveau bureau opérera au sein de l’ADGM, le centre financier international. Cette expansion stratégique souligne l’engagement de Barings envers le Moyen-Orient ainsi que sa confiance dans la croissance à long terme, la résilience et les opportunités d’investissement de la région.

Le bureau d’Abou Dhabi fait suite au lancement réussi du bureau de Barings à Dubaï en 2024 et reflète l’ambition de la société de renforcer ses relations avec les investisseurs institutionnels, les fonds souverains et les bureaux familiaux à travers le Golfe.

Mike Freno, Président du Conseil d’Administration et Directeur Général de Barings, a déclaré : « L’ouverture de notre bureau à Abou Dhabi réaffirme l’engagement de Barings envers le Moyen-Orient et notre conviction dans la trajectoire de croissance de la région. Être présents sur place nous permet de mieux servir nos clients et de collaborer avec eux pour saisir les opportunités sur les marchés mondiaux du crédit. »

Waleed Zamel, Directeur Général, Responsable du Moyen-Orient, Global Client Group chez Barings, a indiqué : « Cette expansion marque une étape importante dans notre stratégie visant à établir une forte présence dans la région et réaffirme notre engagement envers nos partenaires de confiance. Abou Dhabi est un centre financier clé et un pilier de croissance de la stratégie Moyen-Orient de Barings, et disposer d’un bureau local nous permet d’être plus proches de nos clients et de leur proposer des solutions d’investissement sur mesure répondant à l’évolution de leurs besoins. »

Arvind Ramamurthy, Directeur du Développement des Marchés chez ADGM, a déclaré : « Nous sommes heureux d’accueillir Barings au sein de l’écosystème de l’ADGM. Leur décision souligne l’intérêt continu des grandes entreprises mondiales qui choisissent Abou Dhabi pour leur croissance régionale et internationale. Avec un cadre réglementaire solide et une forte connectivité au capital régional, l’ADGM continue de soutenir les gestionnaires d’actifs et de patrimoine dans l’expansion de leur présence et l’accès aux opportunités à travers la région et au-delà. »