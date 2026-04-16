Les Émirats arabes unis élus au Conseil exécutif du PAM pour 2026-2028 face aux défis alimentaires

ABOU DHABI, 16 avril 2026 (WAM) – Les Émirats arabes unis ont été élus au Conseil exécutif du Programme alimentaire mondial (PAM) pour la période 2026-2028, à un moment où les défis mondiaux en matière de sécurité alimentaire s’intensifient et où les risques liés aux perturbations du trafic dans le détroit d’Hormuz augmentent, des développements susceptibles de plonger des dizaines de millions de personnes dans une faim aiguë.

L’élection des Émirats arabes unis souligne leur rôle central au sein de l’écosystème humanitaire mondial.

Dubaï abrite le plus grand centre logistique humanitaire des Nations Unies, stratégiquement situé près du port de Jebel Ali et intégré aux réseaux mondiaux de soutien à la chaîne d’approvisionnement. Cette position permet de réacheminer rapidement l’aide humanitaire lorsque les corridors maritimes sont perturbés.

Les Émirats arabes unis ont également activé des corridors terrestres alternatifs et lancé un pont aérien international qui a livré des fournitures essentielles à plus de 100 pays pendant la pandémie de COVID-19.

Parallèlement, le Dépôt de réponse humanitaire des Nations Unies à Dubaï continue d’activer des corridors terrestres, maritimes et aériens alternatifs afin de garantir que l’aide vitale parvienne aux populations touchées en Asie et en Afrique, malgré les retards entravant la livraison de dizaines de milliers de tonnes d’aide.

L’accession des Émirats arabes unis au Conseil exécutif du PAM marque une évolution, passant d’un rôle de principal donateur à celui de partenaire stratégique, reflétant leur vision d’un monde sans faim. Elle renforce également leur engagement à lier la réponse humanitaire au développement durable et à bâtir des systèmes alimentaires plus résilients.

Son Excellence l’Ambassadeur Mohamed Abushahab, Représentant permanent des Émirats arabes unis auprès des Nations Unies, a déclaré : « Notre appartenance à ce Conseil renforce le rôle des Émirats arabes unis dans l’orientation stratégique du Programme alimentaire mondial. Nous œuvrerons à placer l’innovation, l’efficacité logistique et la résilience des systèmes alimentaires au cœur de la réponse internationale, aujourd’hui et à l’avenir. »

L’élection des Émirats arabes unis intervient à un moment critique, alors que le trafic des pétroliers dans le détroit d’Hormuz a fortement diminué depuis le 28 février 2026, dans un contexte d’attaques croissantes contre les États de la région et de menaces accrues à la sécurité maritime dans cette voie navigable vitale.

Le détroit d’Hormuz est l’un des points de passage maritime les plus stratégiques au monde, par lequel transitent environ un cinquième des approvisionnements mondiaux en pétrole et en gaz naturel liquéfié, ainsi qu’un tiers du commerce mondial d’engrais. La région du Golfe représente 25 % du gaz naturel mondial, 20 % du pétrole mondial et environ 70 % des matières premières pétrochimiques mondiales. De plus, 33 % des engrais mondiaux sont exportés depuis les pays du Golfe, rendant toute perturbation du détroit une menace directe pour la sécurité alimentaire mondiale.

Les Nations Unies ont averti que la poursuite des perturbations pourrait plonger 45 millions de personnes supplémentaires dans une faim aiguë, tandis que 4 millions de personnes supplémentaires dans le monde arabe risquent de sombrer dans la pauvreté.

Les Émirats arabes unis ont réaffirmé leur engagement à participer à tous les forums multilatéraux pertinents et ont exprimé leur volonté de soutenir les efforts internationaux visant à rouvrir et à sécuriser le détroit d’Hormuz. Ils ont souligné que la protection de la liberté de navigation est une responsabilité collective essentielle pour assurer la stabilité économique mondiale, prévenir l’escalade des crises et garantir que la nourriture parvienne à ceux qui en ont besoin.

Les Émirats arabes unis ont également insisté sur le fait que l’utilisation des routes maritimes comme levier ou outil de coercition économique constitue une guerre économique et un acte de piraterie, une pratique inacceptable qui menace les chaînes d’approvisionnement mondiales et la stabilité économique bien au-delà de la région.

En tant que membre du Conseil exécutif du PAM, les Émirats arabes unis poursuivront leurs efforts pour garantir la livraison de l’aide alimentaire aux personnes les plus nécessiteuses, quels que soient les défis affectant les chaînes d’approvisionnement mondiales ou les menaces pesant sur la sécurité alimentaire.

Dans un développement connexe, les Émirats arabes unis ont été réélus pour la deuxième fois consécutive, le 8 avril 2026, au Conseil exécutif d’ONU Femmes pour la période 2026-2028, reflétant leur engagement en faveur de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes et des filles dans le monde entier. Les Émirats arabes unis ont également été élus, aux côtés de l’Arabie saoudite, de l’Inde et de la Chine, au Comité des organisations non gouvernementales pour la période 2027-2030.