Digital Dubai lance un programme IA pour former 50 000 employés du gouvernement d’ici 2026

DUBAÏ, 16 avril 2026 (WAM) -- Digital Dubai a lancé le « Programme de transformation de la main-d'œuvre par l’IA (AI+) », une initiative stratégique visant à former 50 000 employés du gouvernement de Dubaï.

Le programme est mis en œuvre en collaboration avec le Département des ressources humaines du gouvernement de Dubaï et le Centre d’intelligence artificielle de Dubaï, sous l’égide de la Dubai Future Foundation, afin de renforcer la préparation des talents gouvernementaux pour l’avenir et d’accélérer l’adoption de l’intelligence artificielle dans l’ensemble des opérations gouvernementales.

Le programme est conçu pour doter tous les employés du gouvernement de Dubaï des compétences et connaissances nécessaires à l’adoption et à l’application efficaces des technologies d’IA dans le développement des services gouvernementaux et des processus institutionnels. Il propose des parcours d’apprentissage adaptés à différents rôles professionnels, contribuant ainsi à accroître la productivité, à améliorer la performance et à promouvoir une culture fondée sur l’innovation.

« À travers ce programme, nous faisons progresser un nouveau modèle gouvernemental axé sur l’intelligence, où les capacités humaines et l’IA œuvrent en synergie pour améliorer la productivité, accélérer la prise de décision et élever la qualité de vie numérique. Cette initiative représente une étape concrète vers la réalisation des objectifs de l’Agenda économique de Dubaï D33 et le renforcement de la position de Dubaï en tant que ville numérique de premier plan », a déclaré Hamad Obaid Al Mansoori, Directeur général de Digital Dubai.

Abdulla Ali bin Zayed Al Falasi, Directeur général du Département des ressources humaines du gouvernement de Dubaï, a affirmé que l’investissement dans les personnes constitue le fondement de la construction de l’avenir. Le programme est conçu pour permettre aux employés d’appliquer efficacement les technologies avancées sur leur lieu de travail, d’améliorer l’efficacité gouvernementale, d’accroître la productivité et de favoriser une culture d’apprentissage continu et d’innovation institutionnelle.

Khalfan Belhoul, Directeur général de la Dubai Future Foundation, a déclaré : « Le Programme de transformation de la main-d’œuvre par l’IA (AI+) marque une étape importante dans l’accélération de l’adoption des applications d’IA au sein du gouvernement de Dubaï. Il met l’accent sur le développement de compétences spécialisées permettant aux entités de transformer les technologies avancées en cas d’utilisation pratiques et à fort impact. »

Le programme cible l’ensemble des employés du gouvernement de Dubaï à travers des parcours de formation spécialisés adaptés à différentes catégories professionnelles. Le parcours de leadership comprend des sessions animées par des experts et des tables rondes sur les opportunités et défis de l’IA, ainsi que des études de cas de pays leaders et des perspectives sur les stratégies d’adoption de l’IA au niveau gouvernemental.