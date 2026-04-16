La présidente de la Commission européenne souligne l’interdépendance de la sécurité du Golfe et de l’Europe

BRUXELLES, le 16 avril 2026 (WAM) -- La Présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a affirmé aujourd'hui que la sécurité du Golfe et de l'Europe est interdépendante, soulignant la pleine solidarité de l'Union européenne avec le Conseil de coopération du Golfe (CCG) et ses États membres face à ce qu'elle a qualifié d'attaques injustifiées de l'Iran.

Ursula von der Leyen a déclaré dans un communiqué, à l'issue de sa rencontre à Bruxelles avec Jasem Mohamed Albudaiwi, Secrétaire général du CCG, que les développements récents démontrent clairement pourquoi l'Iran ne doit pas posséder d'armes nucléaires.

Elle a exprimé sa reconnaissance pour la solidarité et les efforts de médiation déployés par plusieurs pays du Golfe dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine, affirmant que la phase actuelle exige un partenariat plus étroit entre l'Europe et les États du Golfe.

Elle a ajouté que le prochain sommet entre l'Union européenne et le CCG, prévu plus tard cette année, représente une occasion idéale de renforcer les relations entre les deux parties.

Ursula von der Leyen a également exprimé son attente de poursuivre les discussions à Chypre la semaine prochaine.