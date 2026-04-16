Le président du Conseil national fédéral souligne le rôle des parlements dans la paix, la réponse humanitaire et la sécurité maritime

ISTANBUL, 16 avril 2026 (WAM) -- Saqr Ghobash, Président du Conseil national fédéral (FNC), a souligné l'importance de renforcer la coordination et la concertation entre les parlements sur les questions régionales et internationales, contribuant ainsi à soutenir les voies de la paix et de la stabilité et à renforcer les solutions politiques aux crises.

Cette déclaration a été faite lors de sa rencontre avec Oleksandr Kornienko, Premier Vice-Président de la Verkhovna Rada d’Ukraine, en marge de la 152e Assemblée de l’Union interparlementaire et de la 217e session du Conseil directeur, organisées par la Grande Assemblée nationale de Türkiye à Istanbul sous le thème « Nourrir l’espoir, garantir la paix et assurer la justice pour les générations futures ».

Au début de la réunion, il a souhaité la bienvenue à la délégation ukrainienne et a salué la position de l’Ukraine condamnant les attaques iraniennes contre les Émirats arabes unis et les pays du Conseil de coopération du Golfe. Il a loué le niveau de communication entre les deux parties, soulignant l’importance de tirer parti des réunions parlementaires pour renforcer la compréhension mutuelle et intensifier la coordination sur les questions d’intérêt commun, en particulier à la lumière des défis posés par les crises internationales.

Les deux parties ont échangé leurs points de vue sur le coût humanitaire des conflits et ont souligné l’importance de protéger les civils et les infrastructures civiles, en particulier les enfants, rejetant le ciblage des installations vitales et mettant l’accent sur la nécessité de renforcer les efforts humanitaires internationaux.