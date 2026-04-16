Le ministère de l’Autonomisation de la communauté lance un fonds d’autonomisation des ONG de 100 millions d’AED

DUBAÏ, 16 avril 2026 (WAM) – Le Ministère de l’Autonomisation Communautaire a lancé un nouveau Fonds d’Autonomisation des Organisations à But Non Lucratif (NPO) doté de 100 millions d’AED pour soutenir les organisations d’utilité publique, renforçant ainsi une approche nationale axée sur le renforcement de leur rôle en tant que partenaires actifs dans le développement communautaire et dans l’avancement des priorités du pays.

Le fonds est conçu pour soutenir les organisations à différents stades de croissance. Les entités nouvellement créées peuvent accéder à un financement allant jusqu’à 500 000 AED afin de renforcer leurs capacités opérationnelles et de poser des bases solides pour leur travail. Les organisations plus établies peuvent recevoir jusqu’à 5 millions d’AED pour élargir leurs programmes et accroître leur impact global.

Le Fonds s’inscrit dans le cadre de l’activation de l’écosystème du bénévolat et de l’engagement communautaire approuvé par le Cabinet des Émirats arabes unis, reflétant l’engagement de la direction à faire progresser le secteur à but non lucratif en tant que partenaire clé dans la mise en œuvre de programmes communautaires à fort impact à travers les Émirats arabes unis.

Lors de son premier cycle de financement, le Fonds donnera la priorité aux initiatives qui renforcent la stabilité sociale et la cohésion communautaire, offrent un soutien ciblé et de haute qualité aux individus et aux familles, et amplifient l’impact communautaire conformément aux priorités nationales.

Le Fonds soutiendra des initiatives dans plusieurs secteurs prioritaires, notamment l’éducation, la santé et le bien-être, le développement communautaire, le soutien aux individus et aux familles, l’autonomisation des NPO et le bénévolat, ainsi que l’environnement et le bien-être animal.

Son Excellence Shamma Al Mazrui, Ministre de l’Autonomisation Communautaire, a déclaré : « Le Fonds d’Autonomisation des NPO reflète la vision de la direction des Émirats arabes unis visant à renforcer la résilience de notre société et à consolider les valeurs de solidarité et d’unité qui définissent notre nation. Les organisations à but non lucratif jouent un rôle essentiel dans la promotion de la cohésion communautaire et le soutien aux priorités nationales, et ce Fonds leur permet de mettre en œuvre des initiatives à fort impact qui rassemblent les gens et contribuent à une société plus résiliente et unie. »

Le Fonds propose deux types de financement pour soutenir les NPO à différents stades de développement. Le financement de démarrage offre jusqu’à 500 000 AED aux organisations nouvellement créées pour renforcer leur capacité opérationnelle et lancer des programmes fondamentaux. Le financement d’expansion propose jusqu’à 5 millions d’AED aux organisations établies pour élargir leurs programmes et accroître leur impact.

Les candidatures seront évaluées selon un processus structuré mené par un comité spécialisé au sein du Ministère, basé sur trois critères clés : la capacité organisationnelle, le potentiel d’impact et la viabilité financière. Les candidats présélectionnés pourront être invités à présenter leurs propositions dans le cadre du processus d’évaluation.

Le Ministère a invité toutes les organisations à but non lucratif enregistrées aux Émirats arabes unis à postuler et à bénéficier des opportunités offertes par le Fonds, qui constitue une plateforme stratégique pour renforcer le rôle du secteur à but non lucratif dans le développement communautaire.

La première période de candidature est ouverte jusqu’au 31 mai 2026, et les organisations éligibles peuvent soumettre leurs propositions via la plateforme numérique dédiée du Fonds.